В чём видит глава государства поддержку бизнеса в стране и как намерен бороться с коррупцией? BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью Касым-Жомарта Токаева в газете "Ana tili"

– Вы уделяете особое внимание поддержке бизнеса, проводите встречи с инвесторами и предпринимателями. Довольны ли Вы развитием предпринимательства в Казахстане?

– Работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы – это вопрос, который воспринимается мной в качестве безусловного приоритета. В недавнем Послании дал поручения Правительству.

В апреле прошлого года принят закон по вопросам ведения бизнеса, нацеленный на создание благоприятных условий для предпринимателей. Мы наводим порядок в системе государственного контроля, переходим от проверок к профилактическим мероприятиям, внедряем так называемое регулирование "с чистого листа". Декриминализация ряда экономических преступлений, запрет ареста по 29 экономическим правонарушениям – все это сделано в интересах предпринимателей.

Государство поддерживает малый и средний бизнес через субсидирование, льготное кредитование и гарантирование займов. Доля МСБ в экономике в последнее время неуклонно растет, этот бизнес обеспечивает рабочими местами

4,3 миллиона человек, а это почти половина занятого населения. Поэтому можно уверенно сказать, что предпринимательская инициатива становится движущей силой экономического роста Казахстана.

Государство заинтересовано и в развитии крупного бизнеса. Радует его социальная ответственность, нацеленность на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с местными сообществами. Посредством взаимодействия государства и бизнеса успешно решаются многие социальные проблемы.

В Казахстане возникла новая волна предпринимателей, которые имеют прогрессивное видение, внедряют передовые технологии. Такие бизнесмены конкурентоспособны и на мировом уровне.

Отрадно, что зарубежный бизнес открывает в Казахстане свои представительства. Это способствует интернационализации казахстанского рынка, усилению здоровой конкуренции, диверсификации нашей экономики. Инвестиционный штаб при Правительстве оправдывает свое предназначение, принимает решения, действуя по принципу "одного окна".

Проводимая государством работа по улучшению инвестиционного климата приносит свои результаты. Недавно ЭСКАТО ООН опубликовала доклад, в котором отмечается, что в 2024 году Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% выше, чем годом ранее. Это наибольший показатель в регионе Северной и Центральной Азии, в котором наша страна обеспечила почти две трети (63%) прямых иностранных инвестиций.

Намерен и далее встречаться с представителями бизнеса и инвесторами. Поддерживаю их созидательные инициативы и начинания. От Правительства и всех государственных органов требую того же: прислушиваться к бизнесу, работать с ним сообща, помогать предпринимателям и инвесторам, вкладывающим средства в перспективные проекты. О давлении на бизнес не может быть речи, за это наказываем и будем привлекать к ответственности чиновников и силовиков. В свою очередь, предприниматели должны быть законопослушными и не участвовать в мошеннических схемах.

– В обществе много говорят о коррупции. Мы видим, борьба с ней активно ведется. Сообщения о задержаниях чиновников создают впечатление разгула коррупции в нашей стране. Так ли это?

– Системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере.

В вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей.

Частые сообщения о задержании тех или иных коррумпированных чиновников – это следствие открытости государства, хотя определенные репутационные потери все же имеются. Но без этого невозможно построить справедливое государство на основе "Закона и Порядка".

Полный текст интервью можно почитать здесь.