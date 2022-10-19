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Хабар 24 Сегодня, 12:59
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Фото: Хабар 24

О дальнейшей судьбе LRT рассказал премьер-министр РК

На заседании мажилиса парламента РК премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на ряд вопросов депутатов, касавшихся  судьбы LRT, сообщает BaigeNews.kz.

Народные избранники поинтересовались её дальнейшей судьбой и источниками финансирования LRT.

"Да, действительно, мы очень много обсуждали, какие есть варианты дальнейшей судьбы этого проекта и, изучив различные схемы, различные варианты дальнейшего развития этого проекта, мы решили, с учетом мнения международных экспертов и мнения общественности города, что нужно продолжить реализацию этого проекта и его завершить, но в несколько оптимизированном виде. Сейчас мы продолжаем финансирование этого проекта, в частности, осенью мы выделили дополнительно 20 миллиардов тенге на продолжение строительства. По мере того, как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, на достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. После этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали", - ответил депутатам премьер.

Напомним, в июне 2021 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что строительство ЛРТ продолжится. По его словам, для завершения проекта понадобится порядка миллиарда долларов.

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Печально известный долгострой прокомментировал и президент Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что для дальнейшего строительства пригласят архитекторов и урбанистов.

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#LRT #Премьер-министр #Астана #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:59
612
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