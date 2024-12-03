О чём Токаев переговорил с главой Всемирного банка

Касым-Жомарт Токаев на полях One Water Summit встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил важное значение стратегического партнерства Казахстана со Всемирным банком. По его словам, сегодня совместно реализуются пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 млрд долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования.

Президент также приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на сумму 650 млн долларов в рамках программы Повышения устойчивости и связности транспорта (TRACE). В данном контексте подчеркнута стратегическая роль инвестиций для развития Среднего коридора, в частности, для ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда.

Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном и подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества. В частности, выражена заинтересованность в реализации крупных совместных проектов в различных секторах экономики.

В целях активизации диалога и определения долгосрочных перспектив совместной деятельности Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Всемирного банка посетить Казахстан с визитом.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл на One Water Summit в Саудовскую Аравию.