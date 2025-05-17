На фоне роста числа инфекций, передающихся половым путём, и раннего начала половой жизни, тема репродуктивного здоровья подростков становится одной из ключевых в сфере общественного здравоохранения. О том, какие шаги предпринимаются, в рамках недели репродуктивного здоровья BaigeNews.kz рассказала Жадыра Ахметова, руководитель отдела охраны здоровья матери и ребёнка УОЗ Алматы.

Одной из наиболее острых проблем Ахметова называет раннее вступление в интимные отношения. Она отмечает, в городских условиях он часто обусловлен влиянием соцсетей, общей урбанизированной средой и недостаточным уровнем сексуального просвещения.

По её словам, для решения этой проблемы необходимо внедрить полноценное половое воспитание в школах — создать и реализовать образовательные программы, которые помогут подросткам получить достоверную информацию о репродуктивном здоровье.

Отметим, на сегодняшний день особую обеспокоенность вызывает распространенность репродуктивных нарушений и инфекций, передающихся половым путем среди определённых возрастных групп.

"Наибольшему риску подвержены подростки 15–19 лет и молодёжь 20–24 лет. Именно эти группы требуют особого внимания и подхода. Эффективная профилактика — это не только медицинская помощь, но и системное половое просвещение, анонимные консультации, расширение сети молодёжных центров, а также вовлечение родителей, педагогов и сверстников", ­­— говорит Ахметова.

Наиболее распространёнными инфекциями среди молодёжи остаются хламидиоз, гонорея, сифилис и трихомониаз. По словам специалиста, хотя медицинские услуги и доступны, подростки продолжают сталкиваться с определёнными барьерами.

"​Основные из них — это страх осуждения, стеснение, а также недоверие к медицинским учреждениям. Многие подростки избегают посещения обычных поликлиник из-за опасений быть узнанными и обсуждаемыми, особенно в условиях очередей и общей доступности информации", — говорит Ахметова.

В этой связи, в Алматы функционируют несколько Молодёжных центров здоровья, где подростки могут получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Они предоставляют комплексные услуги для лиц в возрасте от 10 до 29 лет.

Отметим, в 2024 году эти центры предоставили консультации 27 998 подросткам и молодежи, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Осмотры и консультации здесь проводятся без согласия родителей, начиная с 16 лет, а отдельный вход позволяет сохранить анонимность и избежать лишнего внимания со стороны окружающих.

"Всё же одним из самых важных компонентов профилактики остаётся семейная коммуникация. Родители играют ключевую роль в профилактике — именно в семье формируются первые представления о здоровье и ценностях. Важно выстраивать доверительный, открытый диалог без осуждения, давать правдивую информацию и быть готовыми отвечать на вопросы ребёнка с уважением и пониманием", — делится Ахметова.

Она подчёркивает, решение всех вышеперечисленных задач возможно только при объединении усилий медицины, образования, родителей и самих подростков.