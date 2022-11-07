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О чём молчат "чёрные копатели"? Репортаж с закрытия полевого сезона в Семее
"Чёрные копатели". Кто они? Что ими движет? И действительно ли они такие тёмные и беспринципные, как о них часто говорят? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент BaigeNews.kz решил лично окунуться в атмосферу приборного поиска и узнать секреты и полевые истории охотников за артефактами. Но, перевоплотившись на один день в копателя, выяснил, что новый мир – весьма таинственный, куда нет доступа случайным людям.
12 часов дня. Жду на остановке машину. Известный в узких кругах копарь согласился посвятить меня в приборный поиск - рассказать в деталях и показать на примере находок. Едем закрывать полевой сезон. За рулём - его коллега, хмурый и серьёзного вида мужчина.
"Мы девушек на коп не берём, плохая примета", - первым делом выдал "капитан корабля".
Видимо, мой знакомый к слову "журналист" забыл добавить окончание женского рода. Ну что же, впечатляющее начало! Поехали!
ВЗРОСЛЫЕ, А В СКАЗКИ ВЕРЯТ
Область Абай – это земля обетованная для поисковиков. Край с богатой историей привлекает не только отечественных копарей. После запрета в России металлопоиска к нам приезжают соседи.
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Место нашего исследования – село Старая Крепость в 17 км от города, где в 1718 году была заложена первая Семипалатная крепость, которая впоследствии превратилась в культурный центр Казахстана. Здесь первые военные поселенцы оставили, обронили для потомков огромное количество предметов быта и монет, которые через столетия приобрели статус артефактов.
На коп ехали без карт, так как место наработанное. Начиная с 2000-х годов это поселение каждый сезон бороздят любители с приборами. А вот на новые места нужно ехать с картами, говорят копари. Предварительно в телефоны или планшеты загружают спутниковые снимки, что даёт возможность ориентироваться на местности без интернета. Следы поселений, очерченные прямоугольные фундаменты, хорошо просматриваются на картах.
Приехав на место, Руслан и Роман (имена по просьбе поисковиков изменены) разложили свой инвентарь. Здесь металлоискатели, лопаты, батарейки для приборов, а ещё термос, вода, сухой паёк.
"Если выехал на один день, нет смыла готовить еду. Ведь время в процессе поиска – самый ценный ресурс, его всегда не хватает", - говорит Руслан.
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Первым делом мои учителя устроили ликбез и рассказали о приметах. Есть у копателей свои таинства. Если начинаешь полевой сезон или впервые на копе - надо задобрить духа земли, подарить ему современную монету и попросить взамен старинные. Часто копари оставляют после себя сладости, так они оказывают дедушке своё уважение. На месте поиска нельзя сорить и брать с собой находки с прошлого выезда – удача отвернётся.
После моего подношения в виде двух монет по 20 и 50 тенге и сладкой булочки, приступаем к работе.
Сначала ребята "выбили" территорию дома, который приметили недавно. На сленге поисковиков это значит пройтись с прибором по всей площади жилища и поднять то, что лежит в земле. Следующий этап – изучение стен и углов дома, вернее того, что от них осталось. Ведь дом, на котором идёт наш поиск - это почти ровная площадка для обычного человека, даже деревянные стены ушли под землю.
Дальше копари включают пространственное мышление и определяют, где был вход в жилище.
"Место, куда постоянно заходили и выходили – это наиболее посещаемый маршрут и в количественном отношении выгодный. Рядом с домом люди сидели на завалинке, запрыгивали и слазили с лошадей, выносили мусор. Поэтому в этом месте можно найти больше монет, пуговиц, украшалок, предметов конской упряжи", - рассказывает Руслан, в руках которого характерно запищал прибор. Сигнал подсказывает – под катушкой медь. Пора браться за лопату.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО – ЗНАЧИТ МОЖНО
Почему археологи считают копарей своими главными врагами? Всё дело в лопатах! При незаконной поисковой деятельности любители артефактов уничтожают культурный слой, густота которого может быть от 20 см до нескольких метров. Выкапывают ямки и целые овраги, разбрасывая этот самый слой по сторонам. А ведь этот пласт земли показывает, как жили наши предки, из чего ели, чем украшали, что производили и продавали. У копателей мало времени, и они орудуют быстро. Археологи же снимают песок кистью тонкими слоями. На это уходят недели и месяцы.
Кстати, термин "чёрные копатели" относится не ко всем землепоклоннникам. Руслан и Роман называют себя любителями предметного поиска. И таких как они в Семее большинство. Эти люди, по словам Романа, который к полудню сменил гнев на милость, не нарушают Закона РК "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия". Опытные поисковики знают его наизусть и могут точно сказать, где нельзя соваться с прибором, а где – не запрещено.
В Абайской области около 700 памятников архитектуры, истории и культуры. За городом - курганы, поселения, городища, мазары, которые теоретически охраняются государством, но порой фактически даже не обозначены. Поисковики обязаны знать список и местонахождение этих объектов, чтобы не войти в разряд "чернушников". Но порой грешат. Соблазн велик, да и шансы высоки!
"Настоящие "чёрные копатели" - это "отмороженные" парни, которые намеренно раскапывают курганы, захоронения, могилы, при этом используя спецтехнику. Выкапывают экскаваторами, оставляют после разграбления целые котлованы, но редко добиваются успеха. Ведь мало копать, нужно ещё иметь определённые знания", - говорит Роман, допивая ароматный чай.
Роман – бизнесмен. Дома – жена, за границей - взрослые дети и двое внуков. Последние семь лет всё свободное время посвящает предметному поиску. Его страсть – это царские монеты. Поиском занимается до поздней осени. Когда земля твердеет, берёт в помощь топор. Не копать, так рубить!
Пока беседовала с Романом, его напарник приметил несколько потенциальных сигналов. В результате с квадратного метра в груде трухи и в сопровождении "шмурдяка", то есть хлама, подняли сразу три монеты - "денга" периода правления Елизаветы, она встречается очень часто.
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"РЫЖИКИ" НА ПЛЯЖЕ
Многие считают, что приборный поиск – это несметные сокровища и романтика в придачу. На самом деле, на первом месте здесь - знания и хороший слух, позволяющий различать сигналы металлоискателя. Решила проверить, смогу ли я понять, что мне скажет прибор?
На каждый металл чудо-помощник реагирует определённым звуком. И эти азы начинающему поисковику нужно усвоить сразу. Кстати, увлечение - не из дешёвых. Хороший классический прибор стоит около 300 тысяч тенге. Плюс снаряжение и пинпоинтер (портативный прибор для детального металлопоиска):
"Чтобы привыкнуть, нужно время и желательно музыкальный слух. Кто не справляется, тот бросает. Порой новички покупают сразу профессиональный прибор, а не начального уровня. Потом путаются в настройках и бросают это дело, - рассказывает Руслан и по ходу отстраивает прибор от грунта. – Почва влияет на поиск. У каждого вида есть своё магнитное поле, своя проводимость. Например, если почва сильно минерализована, то не избежать помех".
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Знания - это то, что наверняка получает копарь во время всего процесса. Образование идёт по двум путям – через предметы и через источники информации, которые рассказывают о найденных артефактах. Кстати, поисковики используют в работе исторические документы и древние карты поселений, сопоставляют их с современными спутниковыми снимками и находят потенциальные места для будущих выездов.
В деле поиска важна практика – чем чаще выезжаешь, тем быстрее понимаешь местность и осваиваешь металлоискатель. Прибор говорит на своём языке. У меня получилось! Нашла полушку (старинная монета - Ред.), оставила себе, а в придачу – чувство гордости за первую в жизни находку.
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"Среди копателей есть несколько каст, - начинает делиться внутренними порядками Руслан. - Самая примитивная – это поисковики по чёрному металлу. Они собирают всё – от гвоздя до самовара и сдают в пункту приёма металла. Их не интересует история. Вторая группа – самая распространённая – это увлечённые поисковики, которые собирают артефакты и создают коллекции. Они коллекционируют монеты, религиозную атрибутику, бронзовые изделия, жетоны, печати. Закапывают ямки после копа и не лезут туда, куда не нужно. Так они стараются выбелиться и называют себя "серые копатели". Есть и особая каста – охотники за золотыми самородками. Они никогда не рассказывают о своём промысле, не выдают мест, не говорят о находках, потому что знают, что их деятельность незаконна. Мы вычисляем их по приборам. Они у них самые дорогие и чувствительные, и стоят до трёх миллионов тенге".
Такие приборы отлично показывают себя на пляжном копе. Кстати, это один из излюбленных видов поиска. Ведь найти можно и серебро, и золото. Охотники за сокровищами не называют вслух этот благородный металл, заменяют его на "рыжик". Золотой сигнал идентичен реакции на фольгу и бутылочные пробки. Поэтому копари в шутку говорят: "Прежде чем поднять рыжик, нужно откопать 100 пробок".
ПОДАРОК РЕДАКЦИИ
Руслан коллекционирует монеты и нательные кресты. Самые редкие экспонаты – четыре и две копейки Петра III, которые называют Барабанами из-за характерного рисунка. Каждая монета стоит около 200 тысяч тенге. Но продавать их поисковик не спешит. Хобби королей греет душу и обеспечивает надёжные инвестиции в будущем.
Копари сбывают свои находки через сайты и форумы. Чаще всего через российские, в соседней стране коллекционеров намного больше, а значит интерес выше. Порой передают в дар музеям, но весьма редко и очень осторожно. Ведь знают про нелюбовь науки к прикладному поиску.
То, что мы накопали за световой день музей не примет, поэтому делим добычу на троих. Мой улов – это полушка 1749 года. Остальные находки разбирают Руслан и Роман. Но, посовещавшись, они отдали мне ещё три монеты - подарок изданию BaigeNews.kz от "семских" копарей!
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За день, проведённый с копателями, стало ясно - девушки не отпугивают удачу, только отвлекают. Примета не сбылась. Улов и правда получился негустым, но бывало, говорит Руслан, возвращались вообще без монет. И девушки тут ни при чём!
Главный инсайт совместного выезда – это уникальные возможности и знания, которыми обладают копари. В случае консолидации с археологами эти энтузиасты могли бы здорово помочь отечественным учёным удивить мир новыми открытиями. С одной стороны – академичный подход, оборудование, господдержка. С другой – доскональное знание местности, карт, тесная дружба с металлоискателем. Но есть и другой вариант – легализовать частные музейные коллекции. В таком случае многие артефакты, найденные в стране, но скрытые от глаз, могли бы стать достоянием и дать мощный толчок отечественному туризму.
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