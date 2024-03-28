О чём говорил Токаев с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином

На полях Боаоского азиатского форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС. Президент отметил, что Казахстан придаёт исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, который будет посвящён теме "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

"Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств – членов Организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает всё возможное, чтобы саммит прошёл успешно", – заявил президент.

Со своей стороны Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала Организации.

"Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое Вы, Ваше Превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным", – сказал генеральный секретарь.

Как подчеркнул глава государства, наша страна рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов. Лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств – членов Организации.