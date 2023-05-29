О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО

По словам директора театра Биржана Жалгасбаева, который работает в творческом коллективе с его основания, театр до недавнего времени располагался в старом здании Дворца энергетиков. Несмотря на это, труппа радовала зрителей постановками различных жанров, завоёвывала призы на международных и республиканских конкурсах. Переехав в новое здание, коллектив получил возможность расширить репертуар, укрепить творческие связи с зарубежными и отечественными театрами.

Президент просмотрел отрывок из пьесы "Магжан" и побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области.

"Наше кредо и девиз – это единство в многообразии. Мы должны беречь это единство. Мы одна нация, будь то казахи или другие национальности, поэтому мы должны честно служить на благо процветания нашей страны. Желаю всем благополучия. Будем вместе держаться. Нам сейчас крайне важно сохранить наше согласие, дружбу и стабильность, с тем чтобы дальше идти вперёд. Конечно, в стране имеются вопросы социально-экономического и общественного характера. Без проблем ни одно государство не существует, даже самые развитые и благополучные страны. Но если в стране есть порядок и соблюдается закон, то это очень серьезная гарантия достижения конечного результата", – сказал глава государства.

Затем Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями общественности вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения. Глава государства отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы, поэта Магжана Жумабаева.