Новый глава Римско-католической церкви папа Лев XIV провёл свою первую мессу после избрания. Торжественное богослужение прошло в Сикстинской капелле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Своё служение понтифик начал с молитвы, в которой обратился к Богу с просьбой "научить людей признавать свои грехи".

По мнению экспертов, именно первая публичная проповедь Папы зачастую даёт представление о курсе, которого он намерен придерживаться в своём понтификате. В этот раз Лев XIV подчеркнул важность духовного лидерства церкви на фоне глобальных вызовов и неопределённости.

"Бог призвал меня через ваше избрание стать преемником Князя Апостолов… чтобы Церковь стала городом на холме, ковчегом спасения, маяком, освещающим тьму этого мира", — заявил понтифик во время мессы.

Большую часть речи Лев XIV, уроженец Чикаго, произнёс на итальянском языке. В своём обращении он также поблагодарил кардиналов за оказанное доверие и пообещал идти с ними "в единстве и миссии сообщества друзей Иисуса".

Глава Ватикана подчеркнул, что сегодня Церковь должна быть особенно активной в регионах, где вера ослабевает и уступает место материализму и культу успеха.

"Даже сегодня христианская вера воспринимается как нечто абсурдное, как удел слабых. Но именно в таких условиях миссионерская деятельность необходима как никогда", — отметил папа.

Следующим важным шагом для нового Папы станет назначение государственного секретаря Ватикана и руководителей ключевых институтов Римской курии. Эти решения будут иметь стратегическое значение и продемонстрируют, каким будет стиль управления Льва XIV.

В контексте будущей повестки особое внимание экспертов приковано к вопросам, касающимся отношения церкви к ЛГБТК-сообществу и альтернативным формам семьи. Несмотря на то что Лев XIV пока не выступал с заявлениями по этой теме, ранее, в 2012 году, он высказывал обеспокоенность "симпатией западных медиа к практикам, противоречащим Евангелию", включая однополые браки и усыновление детей однополыми парами.

С избранием папы Льва XIV поздравил британский монарх. Букингемский дворец сообщил, что Карл III направил личное послание понтифику, в котором пожелал ему успехов на посту главы католической церкви. В заявлении подчеркивается, что король и королева Камилла выражают "искренние и наилучшие пожелания" новому папе.

Карл III и Камилла были среди последних высокопоставленных гостей, которых принял на аудиенции покойный папа Франциск незадолго до своей смерти.