Президенты Казахстана и Гвинея-Бисау провели переговоры в расширенном формате, передаёт BaigeNews.kz.

После встречи тет-а-тет Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран.

Приветствуя гостя, Глава нашего государства высоко оценил визит, отметив его исключительную важность в контексте развития двусторонних связей.

"Вы впервые посещаете Казахстан в качестве Президента Гвинеи-Бисау. Это исторический визит. Убежден, что сегодняшние переговоры на высшем уровне откроют новый этап сотрудничества наших стран", – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау. По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.

"За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю Ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами", – добавил Президент.

Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием.

"Мой сегодняшний визит в Вашу страну является выражением нашего общего желания укреплять дружественные связи и сотрудничество между Бисау и Астаной", – отметил он.

Президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Он поддержал позицию Главы нашего государства по реформированию ООН и других международных организаций.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление. Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;

Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;

Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.

Напомним, в Акорде торжественно встретили президента Гвинеи-Бисау.