В своей речи перед Конгрессом 5 марта президент США Дональд Трамп раскрыл несколько ключевых позиций внешней и внутренней политики страны, предложив амбициозные планы на будущее. ИА BaigeNews.kz публикует главные тезисы.

Он заявил, что США получили "убедительные сигналы" от России о готовности к мирному урегулированию кризиса в Украине. В ответ на заявление Зеленского о готовности Украины подписать соглашение по полезным ископаемым, Трамп подчеркнул важность этого шага.

"Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для нас время. Я ценю то, что он прислал это письмо", - заявил Трамп.

Президент США также обратил внимание на огромные суммы, которые его предшественник Джо Байден потратил на военную помощь Украине: "Мы потратили, возможно, $350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка".

Трамп сосредоточил внимание и на укреплении обороноспособности США, предложив создание современного противоракетного щита Golden Dome. Он также анонсировал введение новых пошлин на импортные товары и отметил, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом.

"Другие страны десятилетиями применяли пошлины против нас, и теперь наша очередь использовать их против них. В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них", - подчеркнул Трамп.

Особое внимание Трамп уделил Гренландии, заявив, что готов быстро одобрить решение о ее вхождении в состав США для обеспечения безопасности.

"Как главнокомандующий я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США", - подчеркнул он.

Не обошелся и без критики предыдущей администрации. В частности, США выделили 32 млн долларов на финансирование "пропаганды левых взглядов в Молдавии". Среди других не отвечающих интересам США затрат, обнаруженных ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), Трамп выделил "10 млн долларов на мужские обрезания в Мозамбике", "8 млн долларов на создание трансгендерных мышей" и "20 млн долларов на арабскую "Улицу Сезам" на Ближнем Востоке".

Одним из главных тезисов речи стало обещание сократить налоги и облегчить жизнь американцам, пострадавшим от инфляции.

"Чтобы облегчить жизнь американцам, которые особенно сильно пострадали от инфляции, я призываю отказаться от налогов на чаевые, на сверхурочные и на пособия по социальному обеспечению для наших замечательных пожилых людей", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации Байдена. По словам американского лидера, его администрация предприняла решительные шаги для восстановления справедливой и беспристрастной системы правосудия, которая была подорвана "радикальными левыми".

Также Трамп пообещал решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, заявив, что "целевая страна" США страдает от "оккупации мигрантами и коррупции".

В целом, речь президента была насыщена амбициозными инициативами, призывами к укреплению национальной безопасности и внутренним реформам.