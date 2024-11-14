О чем переговорил Тасмагамбетов с главами МИД и Минобороны России
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов провел ряд встреч в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
Так, сообщается, что генсек ОДКБ встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках организации и перспективы его развития, а также подготовка к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане", ― говорится в сообщении.
Кроме того, Тасмагамбетов провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Фото: пресс-служба ОДКБ
"Обсужден ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября, а также отдельные вопросы совершенствования деятельности Секретариата организации", ― отметили в пресс-службе ОДКБ.