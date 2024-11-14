О чем переговорил Тасмагамбетов с главами МИД и Минобороны России

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов провел ряд встреч в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, сообщается, что генсек ОДКБ встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках организации и перспективы его развития, а также подготовка к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане", ― говорится в сообщении.

Кроме того, Тасмагамбетов провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Фото: пресс-служба ОДКБ