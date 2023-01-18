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Акорда Сегодня, 00:11
203
Сегодня, 00:11
203
Фото: Акорда

О чем говорил Токаев на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений во время выступления на инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Не случайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 3 миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 миллионов долларов. Это большое достижение", - озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также пригласил эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность Казахстана.

"Наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Приглашаем как уже работающие в Казахстане, так и другие эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность", - сказал глава государства.

Он также призвал изучить возможности разработки "зеленого" водорода в Казахстане.

"Мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке "зеленого" водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан открывает прямой выход воротами на рынки, насчитывающие более миллиарда потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай. Мы планируем построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии", - заключил Президент Казахстана.

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#ОАЭ #Касым-Жомарт Токаев #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:11
203
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