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О чем глава "КазМунайГаза" рассказал Токаеву

Сегодня, 15:44
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления нацкомпании "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По информации Мирзагалиева, на уборочную компанию "КазМунайГазом" выделено 426 тысяч тонн дизельного топлива.

Глава КМГ сообщил о запуске производства казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil).

"Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" доложил о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. Представил информацию о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей", - говорится в сообщении.

Также Мирзагалиев отчитался о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия: было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозен Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

"Глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа", - сообщили в Акорде.

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