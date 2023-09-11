О чем глава КазМунайГаз рассказал Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По информации Мирзагалиева, на уборочную компанию "КазМунайГазом" выделено 426 тысяч тонн дизельного топлива.

Глава КМГ сообщил о запуске производства казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil).

"Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" доложил о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. Представил информацию о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей", - говорится в сообщении.

Также Мирзагалиев отчитался о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия: было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд г. Жанаозена Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.