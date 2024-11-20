О чем генсек ОДКБ переговорил с секретарём Совбеза и главой Минобороны Казахстана

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов встретился с министром обороны РК Русланом Жаксылыковым и секретарём Совета безопасности РК Гизатом Нурдаулетовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Тасмагамбетов проинформировал Нурдаулетова о работе организации в период председательства Республики Казахстан, в частности, о принятой в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности.

"Стороны обсудили подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября", - отмечено в сообщении.

На другой встрече генсек ОДКБ и министр обороны Казахстана обменялись мнениями о текущей военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ.

"Была подчёркнута важность предстоящего утверждения программы Организации договора о коллективной безопасности по укреплению границы Таджикистана и Афганистана", - добавили в пресс-службе.

Тасмагамбетов и Жаксылыков также обсудили предстоящие мероприятия, о которых упоминалось на встрече с Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Имангали Тасмагамбетов заявил, что военно-политическая обстановка по периметру зоны ответственности ОДКБ остаётся сложной.