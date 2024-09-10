О безопасности ядерных технологий в Казахстане рассказала эксперт

Безопасность в работе с ядерными технологиями является главным и основополагающим вопросом. Научно-технический центр безопасности ядерных технологий одна из организаций в Казахстане, которая занимается этим. Директор центра, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Тажибаева рассказала BaigeNews.kz о работе НТЦ БЯТ, а также поделилась мнением о возможном строительстве АЭС в Казахстане.

Научно-технический центр безопасности ядерных технологий основан в 1998 году. Основная область его работы заключается в разработке проектов нормативно-правовых актов, документов в области использования атомной энергии, а также анализе безопасности различных объектов по Казахстану.

Как рассказывает Ирина Тажибаева, у центра много проектов, над которыми они ведут работу. Например, один из них касался Ульбинского металлургического завода - крупнейшего производителя урановой, бериллиевой и танталовой продукции.

"У нас есть специалисты, которые имеют сертификат, лицензированные программы по расчету критичности. Это помогает нам провести исследования и расчеты по исследованию ядерной безопасности, программ для проведения радиационной безопасности", - говорит Ирина Тажибаева.

Рассказывая о специалистах центра, эксперт подчеркивает, что многие из них закончили кафедры ядерной физики и прикладной экономики. Помимо углублённого образования почти все из них имеют опыт работы в сфере ядерных технологий.

"Среди специалистов есть и те, кто работал на ректорах БН-350. Их опыт работы нам очень нужно, они работали как раз при организации выгрузки топлива из реактора на долго временное хранение", - говорит директор центра.

По словам Ирины Тажибаевой, центр активно ведет и международное сотрудничество. Например, с такими странами как Япония и Великобритания.

"На протяжении 15 лет мы сотрудничали с норвежским агентством по радиационной и ядерной безопасности. Это взаимодействие позволило нам разработать нормативно-правовые акты. В результате нашего сотрудничества был создан проект закона об обращении с медицинскими отходами, который в настоящее время находится на согласовании в Мажилисе", - рассказала эксперт.

Комментируя возможно строительство АЭС в Казахстане, эксперт отмечает, необходимость в модернизации энергетической системы в стране назрела давно.

"Мы все ощущаем нехватку электроэнергии, и это общеизвестно. Везде наблюдаются веерные отключения, и такая ситуация продолжится, пока не будут модернизированы наши станции. Процент изношенности их оборудования высок, и это не секрет. Для модернизации и введения в эксплуатацию этих станций с целью снижения выбросов парниковых газов потребуется значительная капитальная инвестиция. Основными источниками электроэнергии в нашей стране являются угольные и газовые станции. Однако следующим важным источником базовой энергетики является атомная энергетика. Ситуация с дефицитом электроэнергии, согласно данным нашего Министерства энергетики, продолжает ухудшаться, и к 2030-35 годам ожидается значительный дефицит. Эту проблему необходимо решать", - считает эксперт.

Она подчеркивает, что у Казахстана есть опыт в эксплуатации безопасного реактора БН-350 в Актау, который стал первым в мире промышленным реактором на быстрых нейтронах, предназначенным для производства электроэнергии и тепла. Подобный опыт дает надежду на развитие атомной энергетики как одного из путей решения энергетической проблемы, считает Ирина Тажибаева.

Она также напоминает о том, что в Казахстане есть три исследовательских реактора, один из которых находится под Алматы. Исследования центра в области безопасности атомной энергетики сосредоточены на использовании этих реакторов. Речь идет о ректоре ВВР-К.

"Он действует с 1967 года. Этот реактор уникален. Он предназначен не только для исследования новых видов топлива и вопросов безопасности, но и для производства радиофармацевтических препаратов. Именно на этом реакторе основывается отечественная ядерная медицина. Открытие специальности по ядерной инженерии актуально для эксплуатации и строительства новых объектов. В нашем регионе есть технические университеты, такие как ЕНУ и НУ, которые готовят специалистов в этой области. Они имеют возможность проводить практику на этом же реакторе под Алматы, а также на реакторе Национального ядерного центра в Курчатове", - сказала эксперт.

Она также добавляет, что эти специалисты смогут работать на атомных электростанциях, что обеспечит приток молодых кадров и подготовку инженеров, магистров и докторантов в области ядерной энергетики и инженерии.