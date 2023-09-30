Нью-Йорк затопило после дождя

В крупнейшем мегаполисе США, Нью-Йорке, объявлен режим ЧС из-за наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Улицы Нью-Йорка оказались затоплены в результате продолжительных и обильных ливней. Нарушено транспортное сообщение, частично прервано движение автобусов, закрыты некоторые линии метро. Значительно сокращена работа международного аэропорта Ла-Гуардия в Квинсе.

В зоне подтоплений проживают более восьми миллионов человек. Жителей пострадавших районов просят не выходить из дома. Объявляя о введении режима чрезвычайной ситуации, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол предупредила о новых обильных осадках.