Нью-Йорк затопило после дождя
Сегодня, 07:49
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Сегодня, 07:49Сегодня, 07:49
119Фото: bbc.com
В крупнейшем мегаполисе США, Нью-Йорке, объявлен режим ЧС из-за наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Улицы Нью-Йорка оказались затоплены в результате продолжительных и обильных ливней. Нарушено транспортное сообщение, частично прервано движение автобусов, закрыты некоторые линии метро. Значительно сокращена работа международного аэропорта Ла-Гуардия в Квинсе.
В зоне подтоплений проживают более восьми миллионов человек. Жителей пострадавших районов просят не выходить из дома. Объявляя о введении режима чрезвычайной ситуации, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол предупредила о новых обильных осадках.
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