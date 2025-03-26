Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства заявил, что тарифы на ТБО не покрывают затрат спецпредприятий, передает BaigeNews.kz.

"С момента принятия в 2021 году нового Экологического кодекса, акиматы должны были пересмотреть и утвердить на маслихатах тарифы на ТБО. На сегодняшний день из 211 районов и городов страны тарифы пересмотрены в 155. С наибольшим количеством районов и городов, где не пересмотрены тарифы являются следующие регионы – Павлодарская (три из 13), Восточно-Казахстанская (три из 11) и Алматинская области (три из 11). В этой связи тарифы на ТБО зачастую не покрывают реальных затрат спецпредприятий", - сказал министр.

Он привел в пример Атырау, где утвержден тариф в размере 379 тенге, тогда как разработанный акиматом составлял 527 тенге.

Министр подчеркнул, что решение этого вопроса предусматривается за счет механизма ГЧП, через утверждение предельного, то есть экономический привлекательного тарифа на ТБО.

По его словам, разница между текущим и экономически привлекательным тарифами будет возмещаться частному партнеру за счет утилизационных платежей. Для повышения эффективности ведомство спускает компетенцию по утверждению предельных тарифов на уровень акиматов. Поправки находятся законодательство находятся в Мажилисе Парламента.