Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау

Фото: кадр из видео

На глазах детей в детском саду в Темиртау медсестра и нянечка подрались. Они били друг друга по лицу, выражались нецензурной бранью, а маленькие воспитанники наблюдали за разборками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Инцидент произошёл в детском саду "Әдемі" 30 января. На видеозаписи видно, что няня не пустила медсестру в одну из комнат. Они держатся за дверь и ссорятся. О случившемся родители узнали от детей, которые дома рассказали о драке мамам и папам.

В отделе образования Темиртау сообщили, что начато служебное расследование.