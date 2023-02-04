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  • Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау
кадр из видео Сегодня, 23:19
99
Сегодня, 23:19
99
Фото: кадр из видео

Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау

На глазах детей в детском саду в Темиртау медсестра и нянечка подрались. Они били друг друга по лицу, выражались нецензурной бранью, а маленькие воспитанники наблюдали за разборками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Инцидент произошёл в детском саду "Әдемі" 30 января. На  видеозаписи видно, что няня не пустила медсестру в одну из комнат. Они держатся за дверь и ссорятся. О случившемся родители узнали от детей, которые дома рассказали о драке мамам и папам.

В отделе образования Темиртау сообщили, что начато служебное расследование.

"В обстоятельствах разбираются сотрудники Восточного отдела полиции Темиртау, куда поступило заявление от администрации дошкольного учреждения. Параллельно нами проводится служебное расследование. Данный вопрос взят на контроль", — сообщили в отделе образования.

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#Темиртау #Детские сады #драка #конфликт
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:19
99
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