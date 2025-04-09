Нянечка в Западно-Казахстанском детсаду издевалась над детьми
Родители обнаружили насилие над детьми в детсаду через камеры видеонаблюдения.
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В Западно-Казахстанской области произошел шокирующий случай в детском саду поселка Новенький. Нянечка средней группы жестоко обращалась с малышми. Шокированные кадрами с камеры видеонаблюдения родители сразу обратились в правоохранительные органы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным из соцсетей, мама одной из воспитанниц заметила, что ее дочь стала вести себя необычно, жалуясь на то, что няня закрывает ее в туалете. По словам женщины, она изначально не поверила дочери, но вскоре заметила другие тревожные признаки — дочь стала просить, чтобы ей вынесли горшок в коридор и не могла успокоиться после того, как мама показала ей фотографию нянечки.
Родители других детей также начали жаловаться на жестокое обращение со стороны сотрудников детсада.
На их запрос показать записи с камер видеонаблюдения заведующая отказала без присутствия участкового. Однако после вмешательства полиции все увидели кадры, на которых воспитатель и нянечка били детей, угрожали закрытием в туалете и другие акты насилия.
Родители, возмущенные произошедшим, утверждают, что дети также жаловались на забирание еды и физическое насилие. Одни из детей приходили домой с синяками.
По факту случившегося была создана специальная комиссия, которая обещала разобраться в ситуации в правовом поле.
В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному делу возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее мы писали о том, что воспитатель швыряла малышей в детсаду Усть-Каменогорска.
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