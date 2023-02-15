Нянечек туркестанского детсада заставляли убираться в домах чиновников

Фото: Otyrar

Сотрудники детского сада в Туркестане жалуются на работу заведующей. По их словам, руководство ворует продукты питания, незаконно собирает деньги с персонала и заставляет убираться в домах чиновников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Воспитатели и нянечки собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Говорят, устали от постоянных поборов. Заведующая якобы тянет с коллектива деньги на нужды детского сада. А еще, уверяют, что дети здесь недоедают.

"Мы сами платили за оформление детского сада. Вы же видели внизу пано, мы его купили за 180 тысяч тенге. С нас постоянно собирают деньги с зарплаты", — говорит методист детского сада "Бобек" Ляззат Ералиева.

Работницы убеждают, дети в учреждении не доедали.

"Например было такое, что из 116 закупленных килограммов мяса, 3 килограмма отправилось домой к заведующей. По нормативу у нас должно быть по 100 грамм мяса на каждого ребенка. А в итоге мы вынуждены сократить эту норму и даем 50-60 грамм мяса", — говорит сотрудник детского сада "Бобек" Ардак Жумашева.

Сотрудники также жалуются, что их заставляют убирать дома других чиновников и закупаться моющими средствами за свой счет.

"Нас заставляли убирать дома чиновников. Среди них были и начальник налоговой и начальник трудовой инспекции. Нам говорят надо постирать, вымыть туалет, помыть кухню", — говорит воспитатель детского сада "Бобек" Асылзат Танатарова.

Жалобы воспитатели отправляли на заведующую не только в городской отдел развития человеческого потенциала, но и в Антикоррупционную службу, трудовую инспекцию и даже прокуратуру.

"Ничего подобного не было, мою работу проверяли. Это все клевета, может идти на это их просят сверху, но кто? Может с управления образования, я не знаю", — комментирует заведующая детским садом "Бобек" Гульбану Узак.

В свою очередь, специалисты отдела развития человеческого потенциала отмечают, что была проведена проверка.

"26 января 2022 года поступили заявления. По этому поводу проводилась проверка со стороны отдела. В связи с неявкой заведующей на работу ее уволили. Но в ходе выездной проверки инспекцией труда, по ее заключению, заведующую восстановили в должности. Будет еще одна проверка", — говорит главный специалист отдела развития человеческого потенциала города Туркестана Гульмира Кулбайымбетова.

Тем не менее, сотрудники детского сада требуют отставки заведующей.