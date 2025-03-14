Строительство бассейнов в трех селах Павлодарской области начнется весной 2025 года. По мнению областного руководства, нужно это не только для развития массового спорта, но и для безопасности детей. Чтобы они учились плавать не в открытой воде, а на глазах у инструктора. Как будут выглядеть новые спортивные сооружения, и оправданы ли такие траты, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

За три года спорткомплексы с бассейнами намерены открыть во всех десяти райцентрах Павлодарской области. Об этом стало известно около двух лет назад: в августе 2023 года глава региона поручил госорганам в срок до 2026 года разработать проектно-сметную документацию. Также областное руководство надеялось на помощь местных бизнесменов.

К вопросу вернулись в конце 2024 года. На встрече с населением аким области отметил, что в первую очередь бассейны в селах будут строить, чтобы научить детей плавать. Так безопаснее, чем учиться в открытом водоеме, в том же Иртыше с сильным течением.

Сколько всего

В 2025 году в регионе начнут строить три первых бассейна. Подрядчики уже определены, это павлодарские фирмы.

- В этом году в сельских районах области планируется завершить строительство восьми ФОКов, а также выполнить новое строительство еще семи объектов, в том числе - трех бассейнов в Успенском, Иртышском и Майском районах, - рассказали нам в областном акимате.

Сейчас из 352 сел региона бассейны есть только в двух - в Щербактинском районе и в поселке Солнечном под Экибастузом, где проживают 6500 человек. Последний, кстати, недавно отремонтировали. Не просто покрасили стены, а заменили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и фильтрации бассейна. Каждый день спорткомплекс посещают 60 человек - жители поселка и работники ГРЭС-2.

- В Павлодарской области имеется всего 20 плавательных бассейнов. В трех городах - в Павлодаре, Аксу, Экибастузе. В районах, за исключением Щербактинского, бассейнов вообще нет. Еще один находится в сельской зоне Экибастуза – в поселке Солнечном. Три новых бассейна будут строиться в этом году, - сообщил представитель управления спорта Сакен Талгат.

Какими будут бассейны в селах

Совсем скоро в селе Иртышск Иртышского района приступят к строительству спорткомплекса с бассейном за 832,6 миллиона тенге. Внутри будет две чаши со скиммерной системой очистки. Первая - размером 25 на 9 метров, глубиной до двух метров. Второй бассейн будет поменьше – 12 на 8 метров, его глубина составит 0,8 метра.

Фото: акимат области.

В технической документации сказано, что чаши будут отлиты из гидротехнического бетона методом непрерывной заливки, без "холодных швов". Гарантия на спортивное сооружение – 7 лет.

- Полный цикл фильтрации в скиммерном бассейне складывается из нескольких простых этапов. Сначала вода через скиммер попадает в фильтровальную установку. Далее очищенная от грязевых частиц и взвесей она нагревается до комфортной температуры при помощи электронагревателя. Следующий шаг - прохождение воды через автоматическую станцию химической обработки. И завершающим этапом служит возврат чистой, теплой воды обратно в чащу бассейна через подающие форсунки, - указано в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Новые спортивные сооружения в Успенском и Майских районах обойдутся бюджету значительно дешевле. В спорткомплексе в Успенке разместят не только бассейн, но тренерскую, раздевалки, душевые, медпункт и сауну.

- На данные цели выделены 565,6 миллиона тенге. В настоящее время завершена процедура государственных закупок, определен подрядчик, - уточнили в областном акимате.

Бассейн будет на четыре дорожки, размер чаши – 25 на 7 метров. Глубина – от 1,4 до двух метров. А вот на строительство бассейна в селе Коктобе Майского района выделено 548,8 миллиона тенге. По размеру он будет примерно таким же, как и в Успенке – 25 на 7 метров. Глубина переменная - от 1,2 до 1,8 метра.

фото: акимат области.

Кроме того, на очереди – Железинский район. Конкурс на разработку проектно-сметной документации уже размещен на портале госзакупок.

Научит плавать

За последние три года в водоемах Павлодарской области утонули почти 30 человек, в том числе – четверо детей. В прошлом году жертвами воды стали девять павлодарцев. Летом вода унесла жизни двоих детей: поздно вечером братья решили освежиться после игры в футбол и утонули в озере. Трагедия произошла в Баянаульском районе, в месте, где купаться запрещено. Также прошлым летом трагедия едва не произошла в поселке Солнечный в пригороде Экибастуза. На озере Шондыксор тонущего мальчика заметил и вытащил из воды спасатель. Ребенку понадобилась помощь медиков. В тот же день в баянаульском Нацпарке на озере Жасыбай чуть не утонул 17-летний парень. Ему помогли спасатели.

- Мы берем в расчет только факты гибели при купании на оборудованных и необорудованных участках водоемов, при осуществлении рыбной ловли, катании на плавательных средствах. Не включаем в статистику криминал и случаи суицида, случаи падения в бассейны, канализационные люки, колодцы, емкости, отстойники городских очистных систем, оросительные каналы, - уточнил Темирлан Жапалбай, офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Чаще всего причиной трагедии становятся купание в необорудованных для этого местах и алкоголь. А вот в случаях с детьми - недосмотр родителей.

- Первое – это выбор места для купания, второе - употребление спиртных напитков. Под воздействием алкоголя человек чувствует, что может все, заплывает далеко, а сил доплыть обратно ему не хватает. В случаях с детьми нужно сделать акцент на беспечность родителей. В основном все факты гибели детей на водоемах происходят от того, что они остались без присмотра. А маленькие дети не видят угрозу воде, они просто хотят поиграть, искупаться, - предупреждает Темирлан Жапалбай.

О том, что юных павлодарцев нужно массово учить плавать, местные власти и спасатели говорят не первый год. Еще с 2021 года в регионе стали приобретать небольших каркасно-модульные бассейны для школ - лягушатники.

- Раньше мы отрабатывали вопрос установки не стационарных бассейнов, а каркасно-модульных. В том числе, в сельских округах, где отсутствуют водоемы. На сегодняшний день приобретено 123 каркасно-модульных бассейна. Их используют летом в пришкольных лагерях, - поделился мнением Темирлан Жапалбай. - К строительству бассейнов в селах относимся положительно. Это будет способствовать привитию навыков плавания детям с раннего возраста. И я предполагаю, что там будут работать инструкторы, которые как на практике, так и в теории объяснят детям, как вести себя на воде.

К слову, летом 2023 года на павлодарской набережной заработал детский бассейн под открытым небом. Он бесплатный, и сделан как безопасная альтернатива "лягушатнику" на центральном пляже. На реализацию проекта потребовалось 100 миллионов тенге. Глубина чаш составляет 1,25 и 0,75 метра. На зиму бассейн консервируют, а летом там выстраиваются целые очереди.

Но вернемся к бассейнам в сельской местности. Вторая цель строительства – развитие в регионе массового спорта. По информации профильного управления, сейчас в области действуют 2200 спортивных сооружений, систематически занимаются физической культурой и спортом 39% жителей - 293 тысячи, на селе – чуть больше 5800 человек. Всего же в регионе проживают более 750 тысяч человек, 29% из них - в сельской местности.