Нужны коренные изменения в Институте законодательства Минюста ― депутат

В Мажилисе заявили о необходимости изменений в работе Института законодательства Минюста РК. Об этом сказал депутат Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его аккаунт в Faсebook.

"Кто разбирается в законопроектной деятельности, может утвердительно сказать, что роль Института законодательства при Минюсте была всегда велика. Одну из главных функций государства – разработку законопроектов вели именно они. Так везде. Известные юристы считали за честь работать в этом учреждении. Поэтому запрещать им, "загонять" их в субъекты специального права – это чистое вредительство интересам государства и лоббирование интересов частных структур", - написал Башимов.

Он отметил, что об этом, в частности, на заседании Мажилиса жестко говорил депутат Бахытжан Базарбаек.

"Институт законодательства сравнительного правоведения в России – так тот вообще при Правительстве – тем самым понимается роль таких учреждений в стратегии государства. Еще и Конституционный Суд свою непосредственную работу, за которую получают огромные зарплаты, удосуживается до сих пор отправлять в Институт законодательства, высшие учебные заведения и т.д., чтобы они за них работали и писали за них. Так что работы, чтобы коренным образом изменить работу Института законодательства для вновь назначенной на прошлой неделе известного юриста Индиры Аубакировой, хватает", - резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что три новых комитета создали в Минюсте Казахстана.