В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос своевременности работ по новым дорожным проектам, передаёт BaigeNews.kz.



О темпах изъятия земель и выдачи лицензий на карьеры доложил министр транспорта Марат Карабаев.



Руководитель Правительства подчеркнул, что для недопущения затягиваний строительства проектов и их удорожания необходимо заранее проводить подготовительную работу.

"Всю подготовительную работу надо провести заранее, чтобы в будущем избежать затягивание строительства проектов и их удорожание", — отметил Премьер-министр.

Акиматам поручено обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение. Министерству промышленности совместно с акматами - подготовить документальное оформление карьеров, задействованных в автодорожных проектах. Министерству транспорта - проработать вопрос законодательного регулирования ускоренного выкупа земель под государственные нужды для строительства автодорог.