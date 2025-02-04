Нужно законодательно ускорить выкуп земель для строительства дорог - Бектенов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос своевременности работ по новым дорожным проектам, передаёт BaigeNews.kz.
О темпах изъятия земель и выдачи лицензий на карьеры доложил министр транспорта Марат Карабаев.
Руководитель Правительства подчеркнул, что для недопущения затягиваний строительства проектов и их удорожания необходимо заранее проводить подготовительную работу.
"Всю подготовительную работу надо провести заранее, чтобы в будущем избежать затягивание строительства проектов и их удорожание", — отметил Премьер-министр.
Акиматам поручено обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение. Министерству промышленности совместно с акматами - подготовить документальное оформление карьеров, задействованных в автодорожных проектах. Министерству транспорта - проработать вопрос законодательного регулирования ускоренного выкупа земель под государственные нужды для строительства автодорог.
Самое читаемое
- В МИРЕ: массовая эвакуация в Австралии, взрыв в Калифорнии, рост бедности среди пенсионеров в Германии
- Минздрав инициировал меры по улучшению условий труда медсестёр
- 11 фигуристов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне
- Обслуживание электросетей Павлодара и Аксу подорожает
- Елена Рыбакина объявила имя своего нового тренера