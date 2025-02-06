  • 6 Февраля, 17:12
  • BAIGENEWS

Нужно вернуть интерес к печатной прессе - глава Союза писателей Казахстана

О проблемах отрасли писатель высказался на Коллегии МКИ.

Сегодня, 16:05
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Qazcontent Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: Qazcontent

Председатель Союза писателей Мереке Кулкенов выразил обеспокоенность снижением интереса граждан к печатным изданиям. По его словам, люди перестали покупать и читать журналы и газеты, а библиотеки не обеспечены казахстанскими периодическими изданиями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Почему там не размещены наши журналы, такие как "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан" и другие? Как учитель может воспитывать поколение, если сам не читает национальные издания?" - заявил он.

Кулкенов подчеркнул, что необходимо пересмотреть вопрос подписки и государственной поддержки отрасли. По его словам, нужно заставлять людей подписываться на периодические издания.

Вместе с тем писатель отметил положительную тенденцию.

"Сейчас в библиотеках улучшается состояние. Есть библиотеки, которые работает 24 часа в сутки. Там сидят юноши, дети и читают книги. Это тоже один из показателей. Пока мы не решим имеющиеся проблемы, мы не добьемся успехов", - сказал глава Союза писателей.

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