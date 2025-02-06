Председатель Союза писателей Мереке Кулкенов выразил обеспокоенность снижением интереса граждан к печатным изданиям. По его словам, люди перестали покупать и читать журналы и газеты, а библиотеки не обеспечены казахстанскими периодическими изданиями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Почему там не размещены наши журналы, такие как "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан" и другие? Как учитель может воспитывать поколение, если сам не читает национальные издания?" - заявил он.

Кулкенов подчеркнул, что необходимо пересмотреть вопрос подписки и государственной поддержки отрасли. По его словам, нужно заставлять людей подписываться на периодические издания.

Вместе с тем писатель отметил положительную тенденцию.