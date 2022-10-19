Нужно уменьшить аппетиты наших чиновников — о доходах нацкомпаний высказался Перуашев

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90 процентов чистой прибыли национальных компаний тратится правительством без ведома Парламента, говорит депутат. Он хочет призвать чиновников к ответу.

Фракция "Акжол" предложила созвать парламентские слушания по ситуации с внешним долгом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно разобраться уже и наших чиновников привлечь к ответу", — сказал Азат Перуашев в кулуарах пленарного заседания в Мажилисе.

Внешние займы Казахстана, по его словам, стали неоправдано огромной статьёй расходов бюджета.

"11 займов у нас реализауется с переносом сроков на два-три-четыре года. Каждый год даже не проценты по займу, а просто резервация суммы — это 0,25 процента от займа. Только по одному из займов мы уже 10 миллионов долларов переплатили. За то, что эти деньги лежат, потому что (проект, сроки. — Авт.) переносили. От семи займов в итоге просто отказались. (...) Этих товарищей (чиновников. — Авт.) нужно привлекать к ответственности", — считает Азат Перуашев.

Усугубляет ситуацию, по мнению депутата, и то, что 90 процентов чистой прибыли нацкомпаний "проплывает мимо парламента".

"Сегодня, как докладывал вице-министр финансов, на самом деле направляем не 170 миллиардов, а 500 с чем-то миллиардов, которыми распоряжается правительство. Подождите, а почему правительство распоряжается доходами от нацкомпаний, мимо парламента, мимо бюджетных процедур. Это что такое? Президент какую нам ввёл систему в рамках конституционной реформы: сильный президент, влиятельный Парламент, подотчётное правительство. А получается правительство распоряжается 90 процентами доходов от квазигоссектора мимо стен парламента, без обсуждения перед обществом, непублично. Правительство и нацкомпании распоряжаются этими деньгами. У нас 60 процентов экономики, ВВП создаются нацкомпаниями. Половина доходов, которые формируются с участием государства — мы их не видим. И на социальные программы, на различные расходы государства, оборону, функционирование государственных институтов, мы направляем средства, которые мы видим. А при этом половину доходов Парламент не видит. Где же подотчётное Правительство, где влиятельный Парламент?" — недоумевает Азат Перуашев.

Депутаты предлагают обсуждать в Парламенте всю чистую прибыль нацкомпаний, таких как "Самрук-Қазына", "Байтерек" и других крупных органиаций с госучастием.

"Тем самым у нас не будет дефицита бюджета. Посмотрите, доходная часть только у "Самрук-Қазына" по прошлому году — более двух триллионов. На самом деле дефицита бюджета может и не быть, либо он может быть крайне минимальным. Тогда не будет необходимости в таких больших внешних заимствованиях Это один из важных ресурсов — доходы квазигоссектора. Другой важный ресурс — уменьшить аппетиты наших чиновников. Потому что если мы говорим, что бюджет это сосуд, сколько туда не наливай, если выливаться будет бесконтрольно, мы никогда его не наполним. Чтобы наполнить, нужно не только наливать, но и контролировать выход из этого сосуда. Нужно урезать затраты. К примеру, Kazakh Tourism 30 процентов тратит на себя: на сотрудников, поездки. Зачем? Отдайте 100 процентов на развитие отрасли. Не надо такие компании содержать. То есть нужно наведение порядка в расходовании бюджета. Сокращение коррупции, неэффективного использования бюджетных средств. Здесь большое поле работы", — считает Азат Перуашев.

BaigeNews.kz в своём Instagram-аккаунте вёл прямую трансляцию из кулуаров Мажилиса Парламента.