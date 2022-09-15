"Нужно строить связи с другими религиозными конфессиями Казахстана": Папа Римский посетил римско-католический приход в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz / Артём Волков

Глава Ватикана нанёс визит в римско-католический кафедральный собор Матери Божией Неустанной помощи в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.

15 сентября Папа Франциск посетил католический собор в столице. Он встретился с епископами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями.

Понтифик освятил новую икону Матери Божией и благословил казахстанскую паству католической церкви. Также он выслушал обращения местных священнослужителей и прихожан, которые рассказали о своей службе в лоне церкви.

Папа Римский Франциск отметил, что местная паства немногочисленна, но это не делает её незначительной. Он настоял, чтобы местные католики искали поддержки и строили связи с другими религиозными конфессиями Казахстана, так как их цели и миссия на этой земле схожи.

В завершении его визита состоялись совместные песнопения, а затем началась месса, но уже без участия Папы Римского.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса можно прочитать здесь.