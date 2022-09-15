open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Нужно строить связи с другими религиозными конфессиями Казахстана": Папа Римский посетил римско-католический приход в Нур-Султане
BaigeNews.kz / Артём Волков Сегодня, 12:16
104
Фото: BaigeNews.kz / Артём Волков

"Нужно строить связи с другими религиозными конфессиями Казахстана": Папа Римский посетил римско-католический приход в Нур-Султане

Глава Ватикана нанёс визит в римско-католический кафедральный собор Матери Божией Неустанной помощи в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz

15 сентября Папа Франциск посетил католический собор в столице. Он встретился с епископами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями. 

Понтифик освятил новую икону Матери Божией и благословил казахстанскую паству католической церкви. Также он выслушал обращения местных священнослужителей и прихожан, которые рассказали о своей службе в лоне церкви.

Папа Римский Франциск отметил, что местная паства немногочисленна, но это не делает её незначительной. Он настоял, чтобы местные католики искали поддержки и строили связи с другими религиозными конфессиями Казахстана, так как их цели и миссия на этой земле схожи. 

В завершении его визита состоялись совместные песнопения, а затем началась месса, но уже без участия Папы Римского.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса можно прочитать здесь.  

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Папа Римский #Нур-Султан #визит
Сегодня, 12:16
104
Артём Волков Журналист
Наверх