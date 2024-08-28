"Нужно строить новые мощности" - эксперты о решении дефицита электроэнергии
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Для того, чтобы решить проблему нехватки энергии в Казахстане, необходимо строить новые мощности. Об этом на пленарной сессии международной выставки ядерных технологий KazAtomExpo заявил председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов, передает BaigeNews.kz.
"Вопрос дефицита электроэнергии – это действительно актуальная проблема. За последние два года мы наблюдаем, что перетоки электроэнергии с соседних стран увеличиваются из года в год, что приводит к росту цен. Поэтому необходимо строить новые мощности в Казахстане. Речь может идти как о угольной, так и о атомной генерации. В любом случае требуется базовая генерация", – отметил Темирханов.
На сессии также выступила главный эксперт управления развития электроэнергетики министерства энергетики Мерует Низамутдинова. Она также подчеркнула проблему энергетической нехватки в Казахстане, что дает нагрузку на энергетическую отрасль.
"Нехватка электроэнергии ощущается в пиковые часы потребления, например, по вечерам, когда люди возвращаются с работы и начинают активно использовать электрические приборы – смотрят телевидение, заряжают телефоны и так далее. В такие моменты нагрузка на сеть резко возрастает, и этот дефицит мы в значительной мере компенсируем за счет перетоков с России. Важно отметить необходимость внедрения единого закупщика с 2023 года, что позволило нам планировать эти перетоки более эффективно.
Когда станции заранее планируют свои перетоки, это дает нам возможность учесть множество факторов, включая плановые ремонтные работы и даже аварийные отключения. Все это предусмотрено в механизме единого закупщика. Таким образом, дефицит энергии сейчас успешно покрывается в пиковые часы", – заключила спикер.
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