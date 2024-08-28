"Нужно строить новые мощности" - эксперты о решении дефицита электроэнергии

Для того, чтобы решить проблему нехватки энергии в Казахстане, необходимо строить новые мощности. Об этом на пленарной сессии международной выставки ядерных технологий KazAtomExpo заявил председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов, передает BaigeNews.kz.

"Вопрос дефицита электроэнергии – это действительно актуальная проблема. За последние два года мы наблюдаем, что перетоки электроэнергии с соседних стран увеличиваются из года в год, что приводит к росту цен. Поэтому необходимо строить новые мощности в Казахстане. Речь может идти как о угольной, так и о атомной генерации. В любом случае требуется базовая генерация", – отметил Темирханов.

На сессии также выступила главный эксперт управления развития электроэнергетики министерства энергетики Мерует Низамутдинова. Она также подчеркнула проблему энергетической нехватки в Казахстане, что дает нагрузку на энергетическую отрасль.