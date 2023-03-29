Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома - Токаев

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие приоритеты должны стоять перед новыми депутатами и правительством страны, передает BaigeNews.kz.

Токаев подвел итоги работы проделанной за прошлый год правительством и депутатами. Он считает, что Казахстану удалось совершил прорыв и войти в новую историческую эпоху.

"Однако на этом преобразования не закончатся. Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому. Наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено. Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убежден, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации", - сказал он на выступлении вовремя совместного заседания палат парламента.

Президент подчеркнул, что этого пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность.

"Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии. Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах. Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными. В предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем. Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома.Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения", - считает глава государства.

Правительству предстоит работать в формате чётких приоритетов. Важные вопросы решать незамедлительно, добавил президент.