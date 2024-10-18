Нужно создавать образ будущего в котором мы сами хотели бы жить - эксперты

В Астане проходит международная конференция CONNECTED – мероприятие в формате дискуссионной площадки для обсуждения глобальных нарративов и осмысления образа будущего, передаёт BaigeNews.kz.

В современном мире происходит стремительное слияние биологических систем и цифровых технологий, известное как биоцифровая конвергенция. Это явление представляет собой не просто технологический тренд, а глубокую трансформацию нашего понимания себя и окружающей действительности, открывая новые горизонты для улучшения здоровья, расширения когнитивных способностей и преодоления физических ограничений.

Каковы основные вызовы и возможности, возникающие в результате данной конвергенции, и каким образом она может изменить восприятие человечества и его место в мире? Ответ на этот вопрос искали эксперты мирового уровня в ходе панельной сессии "Tech x Human Synergy: биоцифровая конвергенция".

Модератором выступила основатель и CEO ER10 Media (Казахстан) Эльнора Розмухамедова. Спикеры обсудили синергию технологий и различных аспектов нашей повседневной жизни, исследовали различные варианты того, как технологии могут меняться, трансформировать, улучшать или ухудшать жизнь.

Как отметил инвестор, технологический гуру Дэвид Роуэн, искусственный интеллект уже стал нашей реальностью, и мы должны строить образ будущего с учётом этой реальности.

"Мы перерабатываем большие объёмы данных. У нас есть своеобразный "улучшенный мозг", есть крупные языковые модели, мы начинаем применять элементы ИИ в производстве фармацевтических препаратов, материалов с негативным выбросом углерода, применяем ИИ, когда мы создаем видеоролики и фотографии. Но это не происходит в изоляции. Есть конвергенция, например, с тем, как работает человеческое тело, геном. Благодаря этой конвергенции наши возможности дошли до использования технологий внутри человеческого тела. Мы на раннем этапе создания общего интерфейса между мозгом и компьютером, в попытке трансляции наших мыслей через сенсоры или импланты для того, чтобы помогать людям коммуницировать друг с другом", - рассказал спикер.

Торнике Джобава – заместитель председателя GITA – Агентства инноваций и технологий Грузии поделился своим видением того, как технологический тренд накладывается на сохранение человеком своей идентичности, культуры и традиций.

"Когда вы очень сильно ассоциируетесь с традиционализмом, никто не скажет о том, что вы – страна, которая также развивает инновации. Но это не означает отказа от традиционных ценностей. В Грузии сейчас мы создаём цифровые хабы, физическое пространство для инноваций. Безусловно, очень важно иметь физическую инфраструктуру, но сообщество является самым главным. Как футуристы, мы должны подготовить нашу страну, наш народ к будущим изменениям. Ответственность – это то, на чем мы должны больше заострять своих усилий. Даже больше, чем на технологиях. Потому что технологии, конечно, более опасны по сравнению с человеком. Но самое опасное – это человек, обладающий технологией, но не имеющий ответственности", - отметил Торнике Джобава.

Об ответственности говорила и президент Ассоциации футурологов, форсайт- советник Европейской комиссии Таня Шиндлер.

"Прежде всего, нам необходимо подумать о том, что мы называем будущей ответственностью. Каким должно быть будущее, которое мы хотим создать, и затем использовать с этической точки зрения передовые технологии. Когда я готовилась к этой конференции, кто-то сказал, что, наверное, не надо бояться того, что искусственный интеллект становится слишком человечным. Да, человеческое измерение является незаменимым. Но здесь кроется ещё одна проблема. У нас есть предубеждения. К сожалению, эти предубеждения уже попадают и в искусственный интеллект. Мир будет становиться хуже, если мы экстраполируем наш текущий статус на будущее. Необходимо перестать думать, основываясь только на прошлых данных. Футуристика – это попытка программировать новые данные, смотря на тенденции и сигналы, которые позволят нам перейти в будущее. В этом состоит причина двигаться вперед. Это – ещё одна сила которую необходимо мобилизовать. Нужно создавать образ будущего в котором мы сами хотим жить", подчеркнула спикер.

В конференции участвуют порядка 1 500 делегатов из более чем 20 стран мира. Мероприятие включает 18 панельных сессий с участием свыше 70 международных спикеров из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Финляндии, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Израиля, Турции, ОАЭ, ЮАР, Непала, Узбекистана.