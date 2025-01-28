Президент предложил обсудить судьбу фонда "Самрук Казына" в феврале
Глава государства не доволен темпами по реформированию фонда
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
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В ходе расширенного заседания правительства Казахстана глава государства подчеркнул необходимость реформирования фонда народного благосостояния "Самрук Казына", передаёт BaigeNews.kz.
"Важнейшая задача перед Самрук-Казына это реформирование фонда. Сложно сказать, что работа в данном направлении проходит успешно. Конечно, какие-то результаты есть, но предстоит ещё большая работа. Деятельность фонда специально обсудим в феврале", - сказал президент.
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