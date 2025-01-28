В ходе расширенного заседания правительства Казахстана глава государства подчеркнул необходимость реформирования фонда народного благосостояния "Самрук Казына", передаёт BaigeNews.kz.

"Важнейшая задача перед Самрук-Казына это реформирование фонда. Сложно сказать, что работа в данном направлении проходит успешно. Конечно, какие-то результаты есть, но предстоит ещё большая работа. Деятельность фонда специально обсудим в феврале", - сказал президент.