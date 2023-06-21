Нужно привлекать школьников к помощи детям с тяжёлыми заболеваниями - Дуйсенова

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Министр труда и социальной защиты Тамара Дюйсенова, выступая на международном форуме волонтёров, рассказала, что в рамках развития движения правительство планирует внедрять опыт помощи детям с тяжёлыми заболеваниями в школах, передаёт BaigeNews.kz.

"Волонтёрство в Казахстане развивается быстрыми темпами, данный форум свидетельство этому. Желание помогать другим, сострадание необходимо воспитывать со школьной скамьи. Мы считаем, что нужно привлекать школьников к помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. К примеру, наши волонтеры устраивают представления в больницах, общаются, навещают ребят. Таким образом мы можем развивать гуманное общество. Для того, чтобы вовремя оказывать лицам, оказавшимся в уязвимом положении, посильную помощь, мы создали цифровую карту семьи", - отметила она.

Также министр рассказала присутствующим про социальный кодекс и обратилась к делегатам с призывом обмена опыта по работе с лицами с ограниченными возможностями.

"Мы приняли социальный кодекс, чтобы оказывать все виды социальной поддержки лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Согласно этому системному документу мы оказываем помощь казахстанцам всех возрастов: от рождения до пожилого возраста.Особое внимание мы сейчас уделяем решению вопроса получения помощи людям с ограниченными возможностями на селе. Если в городах они получают своевременную поддержку, то на селе это не всегда доступно", - обратилась к делегатам министр.

Она добавила, что на сегодняшний день более 16 тысяч людей с инклюзией получают поддержку через гражданские инициативы через деятельность НПО.

"Мы бы хотели подробно изучить международный опыт в этом направлении, услышать те решения, которые вы реализуете", - отметила она.

Напомним, 21 июня президент Казахстана выступил на международном форуме в Астане, где отметил высокую важность развития движения волонтеров в консолидации казахстанского общества. В процессе форума будет заключен ряд меморандумов Казахстана с международными организациями.