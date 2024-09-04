"Нужно принимать жёсткие меры" - депутат о дедовщине в армии

Депутат Мажилиса Мурат Абенов прокомментировал случаи дедовщины в армии. Он считает, что руководство министерства обороны должно принимать жёсткие меры по всем случаям, передает BaigeNews.kz.

Ранее стало известно о солдате-срочнике из Астаны Ербаяне Мухтаре, который получил тяжёлые травмы, неся службу в армии. По официальной версии он упал в туалете, ударившись головой.

"Руководители армии должны осознавать, что каждый неподобающий случай только усиливает отрицательное отношение к службе. Если вы хотите, чтобы больше людей хотели служить, создайте безопасную атмосферу. Руководство военных частей несет прямую ответственность за подобные ситуации и должно принимать жесткие меры в таких случаях. Думаю, что, если подобные проблемы существуют, значит на них есть спрос. Честно говоря, уставные отношения всегда присутствовали, и особенно в мужских коллективах они должны регулироваться на уровне, когда конфликт только начинает возникать. Нужно уметь предвосхищать их появление. У офицеров должна быть ответственность за психологическое состояние личного состава", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.

По мнению депутата, существует серьезная проблема, что молодое поколение нередко не обладает достаточными навыками коммуникации в закрытых коллективах. Им нужно уметь обсуждать и разрешать конфликты. Мурат Абенов считает, что важно готовить ребят к службе в армии.

Он также рассказал о своем опыте служения в армии.

"Я сам не только работал в системе образования, но и был учителем. Кроме того, я прошел срочную службу и был солдатом, поэтому испытывал на себе влияние армии, порой не всегда законного характера. Я прекрасно понимаю, что эта проблема существует. В конечном итоге, ответственность лежит на тех, кто организует службу", - отметил он.

Депутат утверждает, что многие офицеры осведомлены о дедовщине и могли бы её предотвратить.