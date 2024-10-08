Нужно прилагать все усилия для увеличения лесного фонда - Бектенов

Свыше миллиарда сеянцев нужно посадить и вырастить в Казахстане, чтобы до конца 2027 года исполнить поручение Президента по посадке двух миллиардов деревьев, передает BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов озвучил цифры на заседании правительства. Глава кабмина подчеркнул, что реализация этой задачи зависит от качественной работы акиматов и четкой координации со стороны министерства. И напомнил, что есть поручение улучить методы проведения посадок, применяя комплексный научный подход. За три последних года в стране посадили порядка 970 миллионов сеянцев.

"Глава государства поставил задачу по посадке двух миллиардов деревьев. Это позволит увеличить территорию лесного фонда страны до 14,5 миллионов гектаров. Расширение площадей лесов и парков, сохранение биологического разнообразия для будущих поколений являются одним из важных приоритетов в сфере улучшения экологической ситуации. Это очень сложная и долгосрочная работа, поэтому важно уделять ей постоянное внимание. Нужно прилагать все усилия как для увеличения лесного фонда, так и сохранения имеющегося леса", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Также премьер-министр заявил о необходимости наказания за факты недостоверной информации о количестве сеянцев. Министерству экологии вместе с акиматами и госорганами поручено до декабря выработать план по обеспечению посадочными материалами на следующие годы.