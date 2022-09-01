Нужно перекрыть нелегальные каналы ввоза машин в Казахстан - Токаев

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Касым-Жомарт поручил принять меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза машин в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в Нур-Султане.

"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до первого сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тысяч тенге", - сказал президент.



Касым=Жомарт Токаев уточнил, что данная мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".