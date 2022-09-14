"Нужно отстаивать интересы бизнеса" - депутат требует договориться с Ираном о поставке товаров по сниженным таможенным пошлинам

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Председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Альберт Рау заявил, что во время переговоров по временному соглашению между ЕАЭС и Ираном о зоне свободной торговли нужно отстаивать интересы отечественного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, необходимо чётко обозначить позицию по размерам ставок таможенных пошлин на ряд существенно важных товаров.

"Сегодня переговоры уже о полноформатном соглашении о зоне свободной торговле находятся в активной фазе. И именно сейчас на переговорных процессах представителям Казахстана необходимо отстаивать интересы отечественного бизнеса, чётко обозначив свою позицию по размерам ставок таможенных пошлин по существенно важным товарам для Казахстана", - рассказал Альберт Рау.

Мажилисмен обратил внимание на неравнозначность снижения импортных таможенных пошлин стран ЕАЭС и Ирана.

"Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, является важным ресурсом в плане расширения казахстанско-иранских торгово-экономических отношений и способствует продвижению экспорта на мировые рынки. Оно позволило снизить пошлины по целому ряду товаров, которые представляют экспортный интерес для Казахстана. При этом хочу отметить, что в перечне отдельных товаров, по которым казахстанские экспортёры получают тарифные преференции, отсутствуют такие существенно важные для Казахстана товары, как пшеница, мука, сталь", - сообщил депутат Мажилиса.

Депутат также считает, что нужно проработать вопрос включения пшеницы, зерна, стали в перечень товаров, ввозимых в Иран по сниженным таможенным пошлинам.