Нужно ликвидировать все задержки грузов, проходящих транзитом через общую таможенную территорию - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz.

"Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм.

Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на семь процентов, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Токаев.

Он заявил, что санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС. Поэтому Комиссии и правительствам стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения их влияния.

"Далее. Обеспечение свободного транзита товаров по территории государств – членов ЕАЭС. Эффективность нашего интеграционного партнёрства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", - предложил президент Казахстана.

Он отметил, что такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

"А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы.

Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического Союза. Полагаю, скорая ратификация данного Соглашения будет способствовать решению данной проблемы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в 2020 году принята Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Сегодня Правительства наших стран совместно с Комиссией работают над её реализацией. Конечно, данный процесс идёт не так быстро, как это было задумано изначально. На это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для Сторон. Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости, тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств", - заявил он.

Институциональная и содержательная части Договора – обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех Сторон, отметил Токаев.

"Уже более восьми лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической Комиссии, Евразийскому Суду, Евразийскому Банку развития. Создаем Евразийскую Перестраховочную организацию. Всё это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов Сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ Договора о ЕАЭС", - заключил президент Казахстана.