Нужно ли повышать штрафы за нарушения ПДД рассказала депутат
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Депутат мажилиса Снежанна Имашева в кулуарах правительства прокомментировала поручение президента снизить аварийность на дорогах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Журналисты поинтересовались, могут ли повысить размеры штрафов, чтобы стало меньше нарушителей Правил дорожного движения.
"Спасением станет цифровизация. Штрафы достаточно серьёзные, предусмотрено наказание вплоть до лишения водительских прав. Нормы закона были ужесточены года три назад и, я думаю, нам нужно больше акцент делать на цифровизации. Видя камеры, зная, что за дорогой идёт наблюдение, водители сами по себе станут культурными, а штрафы дальше увеличивать, я думаю, не стоит", - отметила она.
Депутат указала и на регулирование процедуры получения прав.
"Сейчас права получают граждане без надлежащего обучения. Президент сказал, что депутатам нужно тоже к этому вопросу подключиться. Я думаю, что мы в рамках своего комитета обсудим и возможно предложим вернуться к старой системе, когда, прежде чем получить права, водители проходили обучение - месячное, двухмесячное, такие предложения у нас уже были", - резюмировала депутат.
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