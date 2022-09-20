Нужно ли налогоплательщикам перерегистрироваться из-за переименования столицы в Астану

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Приведёт ли переименование столицы Казахстана к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков, пояснили в Комитете государственных доходов Минфина, передаёт BaigeNews.kz.

"Изменение названия города не повлечёт внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг. Перерегистрацию проходить не нужно", - сообщили в ведомстве.

Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) тоже не меняются.

"Изменятся только наименования органов государственных доходов. К примеру, департамент государственных доходов по г. Нур-Султан изменится на департамент государственных доходов по г. Астана. Соответственно изменятся наименования Управлений государственных доходов по Алматинскому, Сарыаркинскому, Есильскому районам, району Байконыр, Астана-жаңа қала ДГД по г.Нур-Султан на Управления государственных доходов по Алматинскому, Сарыаркинскому, Есильскому районам, по району Байконыр, Астана-жаңа қала ДГД по г.Астана", - уточнили в комитете.

Специалисты заверили, что изменение названий ДГД и УГД не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в документах нет необходимости вручную набирать наименование ДГД и УГД.

"При оплате налогов через мобильные приложения банков необходимо выбрать соответствующий УГД из списка органов госдоходов. До перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование ДГД и УГД", - заявили в комитете.

Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте КГД МФ РК по ссылке.



