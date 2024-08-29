Выпуск новых тенге: нужно ли менять старые купюры на новые
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
155Фото: Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, нужно ли казахстанцам менять старые купюры номиналом в 5 и 10 тыс тенге на новые, передаёт BaigeNews
"Будет период параллельного хождения, мы не будем специально заменять – не будет такого, что скорее принесите старые купюры. В течение двух лет они будут ходить параллельно, а затем они будут приниматься до полного исчерпания старых купюр. Беспокоиться не о чем", - заявил Тимур Сулейменов.
Он посоветовал казахстанцам не переживать по данному поводу.
"Если у вас есть старые 5 и 10 тысячные купюры, вы можете ими спокойно платить. Когда они у вас закончатся – банки примут их и поменяют на новые", - резюмировал глава Нацбанка.
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