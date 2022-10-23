"Нужно это всё контролировать". Видеорепортаж со встречи партии "Байтақ" с жителями в районе Малого Талдыколя

Фото: BaigeNews.kz

Обсуждение получилось жарким.

Экологическая партия "Байтақ" организовала встречу с жителями ЖК "Төле би", который находится неподалёку от группы озёр Малый Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz.

На повестке был вопрос экопарка, а также проблемы с социальной инфраструктурой. Однако на встречу пришли и жители других районов столицы, которым небезразлична судьба Малого Талдыколя.

Представители партии сказали о том, что высказанные на этой встрече предложения направят в акимат.

"Мы проводили ранее опросы среди жителей в районе Малого Талдыколя, знают ли они о происходящем на той территории. Проводили опросы среди жителей ЖК "Төле би", "Баспана", Smart city, "Театральный", "Зам-зам". Многие жители не знают о происходящем строительстве. Опрос проходили около 300 человек. Все подтверждающие документы имеются. Сегодня мы проводим встречу с населением, будем разъяснять работу по эколоческому парку, на каком этапе она сейчас, сколько работы уже выполнено. На данный момент нам известно, что территория огорожена, проводятся земельные работы, посажено около 1,5 тысячи деревьев. Это вся информация, которую нам предоставили. Единственный повод для опасения — нужно это всё контролировать. Кроме нас кто будет этим заниматься? Мы хотим создать общественную комиссию, чтобы от каждого ЖК было два-три человека, которые бы контролировали процесс работы. И ежемесячно мы могли бы делать сводку — какая работа пройдена, какая ещё предстоит", — сказал активист экологической партии "Байтақ" Руслан Мукумов.

Также на собрании поднимались вопросы социальной инфраструктуры — постройки госшколы, детского сада.

"Помимо этого актуальна проблема с канализацией. Во многих квартирах не хватает давления. Также есть проблемы с сестью и освещением. Не хватает камер наблюдения для безопасности жителей", - добавил Руслан Мукумов.

Обсуждение получилось жарким. Кто-то был за то, чтобы помимо Малого Талдыколя обсуждались вопросы социальной инфраструктуры. Другие же участники встречи ратовали за то, чтобы во главу угла поставить вопрос экопарка и группы озёр.

Подробный видеорепортаж со встречи доступен на YouTube-канале BaigeNews.kz.