"Нужно доверять лошади, и чтобы она доверяла тебе". Интервью с 16-летней конкурщицей из Караганды

Фото: Ника Сим

Лошадь - животное, с которым тесно связана история казахов. Учёные говорят, что впервые это животное приручено на территории Северного Казахстана. Жизнь кочевого казаха с самого рождения неразрывно была связана с лошадью. Прошли века, находясь в городских "каменных джуглях", мы можем лишь представлять себе, какой была жизнь наших предков. Лошадь перестала быть незаменимым средством передвижения. Но всё же остались плоды сохранившихся традиций кочевых времён - это различные состязания на лошадях, такие как байга, аударыспак и другие.

В этот раз мы поговорим о конкуре. Считается, что родина этого невероятно стильного вида конного спорта - Франция. Однако неудивительно, что и в Казахстане есть спортсмены, которые покоряют сердца людей верхом на лошади, преодолевая препятствия. Конкур считается одним из самых травмоопасных видов спорта.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с 16-летней Никой Сим из Караганды, которая уже несколько выступает на различных соревнованиях по конкуру. Девушка рассказала о самом важном в спорте для храбрых.

Села на лошадь в 11 лет

"Я выступаю уже два года. С детства хотела этим заниматься. Даже брала подушку от дивана и представляла, что скачу на лошади. Когда немного подросла, родители отправили меня в спортивную школу. Мама увидела объявление племенного завода "Карат" о наборе учеников в возрасте от 10 до 12 лет. Мы решили рискнуть. Сначала у меня не очень получалось. Там отчисляли детей, в том числе и меня. После я ушла заниматься на конный завод "Кайрат", где был упор на казахские виды спорта. Я стреляла из лука на лошади ("жанбату"). Но мне это не нравилось. Через два года вернулась в "Карат", начала прыгать. А дальше уже всё как-то завертелось. До сих пор прыгаю, занимаю призовые места. Меня всё устраивает, мне нравится моя кобыла", - рассказывает Ника.

Конный завод, где занимается Ника, существует на собственные средства. Там содержат более ста лошадей.

"Важно довериться лошади, и чтобы она тебе доверяла"

Кобылу Ники зовут Каприя. Имя дали на племенном заводе. С ней Ника занимается уже около полугода.

"До неё был жеребец Магнит. Год на одной лошади, год на другой. На этой кобыле получилось, мы выигрываем, всё нормально. Возможно, она у меня чуть подольше останется. Но это уже не я решаю, а тренеры. Насколько у нас с ней всё будет хорошо", - сказала Ника.

Конный спорт не похож на другие виды - здесь результат зависит не только от спортсмена, но и его партнёра - коня. И этим двоим очень важно подружиться, чтобы добиться успеха.

"Отношения с лошадью строятся только на доверии. Нужно довериться лошади и сделать так, чтобы она доверилась тебе. Именно это самое главное. Если доверия не будет, не будет контакта. Не будет контакта - не будет прыжков. Бывает, что лошадь и всадник не подходят друг другу. Бывает, садится человек, его лошадь понимает, любит, прыгает, не кусает. А сядет второй, тоже хороший всадник, но она, раз, и закинулась. Встала перед барьером и не хочет прыгать. Значит что-то не так, твёрдая рука или ногой неправильно посылает. Оба всадника хороши, но лошадь не хочет. Это сразу видно и понятно", - делится юная наездница.

Лошадь - непредсказуемое животное

Конкур - один из самых травмоопасных видов спорта.

"Лошадь - это непредсказуемое животное. Может быть спокойной, а потом выйти и всё повалить, например. Или вы перевернётесь. Не предскажешь. Но у меня изначально страха не было. Не знаю, почему. Я падала, вместе с лошадью переворачивалась. Потом садилась обратно и дальше прыгала, чтобы показать себя", - рассказывает Ника Сим.

У девушки за годы выступлений уже были травмы. К счастью, обошлось без переломов.

"Вчера я выступала с растянутым пальцем. Он итак у меня болел, а она резко дёрнула головой, когда я держала повод. И связки растянулись", - говорит Ника.

Результат соревнований, по мнению депвушки, зависит от лошади.

"От лошади всё зависит. Всадник просто управляет и всё. А лошадь сама по сути работает. Всадник лишь помогает ей", - уверена Ника Сим.

Было и так, когда из-за плохого настроения лошади соревнование закончилось поражением.

"Было у меня такое, когда лошадь вела себя не так, как я ожидала. В прошлом году поехали в Алматы на соревнования. Это был её первый выезд, она не привыкла к такому ещё. Испытала стресс, когда целые сутки тряслась в коневозке. Поэтому, когда приехала, не ела и не пила два дня. Похудела. Грунт был очень толстым, высоким. Я выхожу на ней, а она вялая. А высота 120 на 130 - это силовые прыжки должны быть. А она никакущая, не может идти, сил нет. Мы выпрыгивали. У меня стремя вылетело, два раза чуть не упала. Потом сделала два вольта и меня исключили", - говорит девушка.

Лошадь также может смущаться большого количества людей, наблюдающих за прыжками.

"Когда много людей, я не отвлекаюсь, но видно по лошади, что она острожна. Смотрит на них. Думает: "Почему их так много?" - улыбается Ника.

Но ощущения, которые испытывешь, сидя верхом, ни с чем не сравнятся.

"Ощущение полёта. Когда лошадь передние ноги поднимает, и ты чувствуешь как она задние начинает поднимать. Это полёт", - говорит Ника.

Нужно не бояться рисковать

Кроме того, что конкур травмоопасен, также это один из самых дорогостоящих видов спорта.

"К примеру, нужно покупать масла для животных, чтобы протирать копыта, а это очень дорого. Самое дешёвое седло стоит 175 тысяч тенге. У каждого спортсмена, который выступает, должно быть собственнгое седло, уздечка, вальтрапы. Также костюмы - в среднем пошив одного костюма мне обходится в 25 тысяч тенге", - рассказывает девушка.

Ника Сим сейчас учится в 10 классе. Совмещать учёбу и занятия экстремальным видом спорта непросто.

"Проблема в том, что я сильно устаю. Утром школа. Сразу после уроков едешь на конюшню, там работаешь. И домой уже приходишь просто никакой", - говорит Ника.

Тренировки проходят так. Сначала спортсмены приходят, убирают за лошадьми, седлаются.

"И начинаем работать. Если это прыжковой день, то прыгаем. Либо просто поездим, поработаем. Потом дальше занимаемся конюшней и лошадьми. А после этого собираемся и уезжаем домой", - делится Ника.

Какую профессию девушка выберет после окончания школы, пока вопрос открытый.

"Планировала пойти в ветеринарию. Но конкур надо как-то совмещать. Пока я не знаю, как это будет по времени. Будет ли у меня вообще время на лошадей, учёба всё-таки. Чтобы после школы заниматься именно конкуром, нужно ехать в Алматы. Если конечно в Астане это всё не разовьётся, может, сборная приедет, будет тренироваться, тогда здесь можно будет развиваться. В Караганде это не особо развито. В Алматы много конных клубов, и они постоянно устраивают старты, соревнования, участвуют, опыта набираются. Там легче в этом плане", - считает Ника.

В последнее время девушка замечает интерес государства к конным видам спорта.

"В последнее время очень много соревнований начали проводить. Это уже знак, что государство что-то приняло, начал нравиться наш спорт. И государство начало вкладывать в него деньги. Прошлые годы этого не было. Только в этом году начались постоянные старты. Надеюсь, о нас смогут позаботиться, выделять деньги, мы будем выезжать на все старты. Может и за пределы страны", - говорит девушка.

Тем, кто только начал заниматься конными видами спорта, Ника советует быть настойчивыми и смелыми.

"Не бояться рисковать. Развиваться. Если что-то не получилось, не страшно, ещё раз пробуй, пока не получится. Кто-то со стороны будет говорить, что у тебя не получается, будет гнобить. Соперники, люди, которые думают, что они многое умеют. Но невзирая на них надо пробовать ещё раз. Как избавиться от страха? Я не знаю ответа на этот вопрос, ведь я его изначально не испытывала. Но думаю, что нужно просто расслабиться и делать. Если ты чувствуешь, что это не твоё, то лучше оставить это. Но если ты хочешь, и не получается, это уже другое дело. Нужно рисковать, делать. И всё получится", - заключила Ника Сим.

Девушка не ошиблась, говоря о том, что сейчас государство проявляет интерес к конному спорту. С корреспондентом BaigeNews.kz она познакомилась на соревнованиях по конкуру в честь Дня Республики в столице. В соревнованиях тогда участвовало около 50 наездников из разных регионов Казахстана, в том числе Астаны, Алматы, Караганды. Первенство проходило в новом оздоровительно-спортивном комплексе "Арғымақ". На базе этого центра обещают проводить различные соревнования международного уровня.

Кроме того там открыли центр иппотерапии для детей с особыми потребностями. С помощью лошадей они могут проходить реабилитацию путём езды верхом. Этот метод гармонично воздействует как на психику, так и на тело человека. Ребёнок получает двигательные испульсы, такие же, какие испытывает при ходьбе. Акимат обещает, что на полную мощность центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

В честь праздника ипподром достался и молодёжи в Кызылординской области. В ауле Бидайколь Шиелийского района в преддверии Дня Республики смогли решить наболевшую проблему. Много молодых людей там занимались конным спортом, но из-за отсутствия ипподрома ребята бросали тренировки, либо ездили в другие районы, что не очень удобно. Открытие ипподрома сделало конный спорт доступным для них.