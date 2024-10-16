Нужно добиться роста на протяжении хотя бы года – финансовый эксперт о показателе ВВП

Нефть уже не сможет быть для Казахстана бюджетом развития. Такой прогноз сделал финансовый консультант Расул Рысмамбетов, передает BaigeNews.kz.

Эксперт прокомментировал реальный рост ВВП, который сложился на уровне 4%. Показатель был обеспечен за счет роста в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и обрабатывающей промышленности. При этом снижается добыча нефти и угля. Расул Рысмамбетов отметил, что в будущем ставку следует делать на все, кроме нефти. Наша страна по его словам, несет большие социальные обязательства, это медицина, образование и инвестиции в будущее.

"Конечно, необычно удваивать ВВП, утраивать его, потому что благосостояние граждан выражается не в этих показателях, а в хорошем здоровье и образовании. И нам потихоньку надо отходить от таких количественных измерений", - поделился мнением Расул Рысмамбетов.

И вот почему. Новый показатель ВВП очень хорош, но с ним нужно быть осторожным, считает эксперт. Следует добиться такого роста на протяжении хотя бы года, а еще лучше нескольких. Динамика должна быть ежеквартальной.

"Если сравнить, допустим, Саудовскую Аравию, то во втором квартале их не нефтяной рост составил 4,9%. Они полностью убрали из расчетов нефть. Я думаю, что у нас здесь 4%, это показатель не совсем без нефти. Там есть какие-то операции. Поэтому у нас, конечно, будет пониже. Но в целом это хороший, позитивный показатель, что без нефти мы умеем расти", - заключил эксперт.

Нынешнее время Расул Рысмамбетов назвал отличным моментом для оценки собственного роста, особенно в не нефтяном секторе. Это будет правильным KPI, который покажет работу правительства. Рост экономики должен ощущаться, прежде всего, гражданами, продолжил эксперт. Несмотря на обязательства перед Всемирным банком и МВФ Казахстану следует ориентироваться на внутренние показатели, чтобы понимать степень развития экономики страны.

"Были на заседании Правительства стандартные вопросы о проблемах нашей экономики и бюджета. Но они не вчера выросли. Поэтому нам над ними надо сейчас без паники работать. И ни в коем случае не погружаться в какую-то гонку ВВП. Недавно видел информацию, что какие-то регионы не справляются с привлечением инвестиций. Я думаю, это не такая большая проблема. Главное создание благоприятного климата в регионах, чтобы было комфортно жить и заниматься бизнесом. Тогда инвестиции сами придут. Самый основной инвестор для нас – это все-таки наши казахстанские компании", - подчеркнул финансовый консультант.

Тем не менее, инвестиции сегодня остаются одним из главных факторов качественного роста экономики, признает директор центра Института экономических исследований Бауыржан Темирбаев.

"В этом году запланирован запуск семидесяти новых проектов, тридцать четыре из которых уже начали производство. Также следует отметить Национальный инфраструктурный план. Он также будет способствовать экономическому росту. К примеру, он предлагает реализацию проектов, направленных на модернизацию и развитие разных видов инфраструктур. Транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, информационно-коммуникационной и других. Это тоже будет способствовать косвенному росту валового внутреннего продукта. В том числе формируя новые рабочие места и повышая производительность труда", - говорит Бауыржан Темирбаев.

Напомним, на этой неделе на заседании Правительства были озвучены показатели реального роста ВВП. Олжас Бектенов поручил государственным и местным исполнительным органам до конца года мобилизовать ресурсы для качественного роста экономики. Администраторам же бюджетных программ следует усилить финансовую дисциплину для своевременного освоения средств.