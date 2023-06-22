"Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство

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Популярный казахстанский певец Саят Медеуов в интервью программе “Ұйқым келмейді” заявил, что казахстанцам нужно брать токал, чтобы повысить демографию в стране.

"Я считаю, что вместо того, чтобы наши казашки выходили за иностранцев, лучше пусть становятся вторыми женами казахов и рожают детей нашей национальности. Мы должны принести пользу нашей стране, нашей земле. Возможно, стоит поддерживать казахских девушек материально. Я считаю, что если бы государство выделяло средства для наших парней, то, возможно, демографическая ситуация улучшилась бы", - уверен исполнитель.

Ведущие спросили его, есть ли у него токал, но Медеуов не дал чёткого ответа, а ответил, что в целом не против вторых жен, если это поднимет численность населения.