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  • "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство
Instagram Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30
531
Фото: Instagram

"Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство

Популярный казахстанский певец Саят Медеуов в интервью программе “Ұйқым келмейді” заявил, что казахстанцам нужно брать токал, чтобы повысить демографию в стране.

"Я считаю, что вместо того, чтобы наши казашки выходили за иностранцев, лучше пусть становятся вторыми женами казахов и рожают детей нашей национальности. Мы должны принести пользу нашей стране, нашей земле. Возможно, стоит поддерживать казахских девушек материально. Я считаю, что если бы государство выделяло средства для наших парней, то, возможно, демографическая ситуация улучшилась бы", - уверен исполнитель.

Ведущие спросили его, есть ли у него токал, но Медеуов не дал чёткого ответа, а ответил, что в целом не против вторых жен, если это поднимет численность населения.

"Буду ли я брать вторую жену или нет, это мое личное дело. Я считаю, что это важно для будущего нашей страны. Некоторые могут возмутиться, спросив: разве пара детей от токала увеличит численность казахского народа? Но наши предки таким образом подняли демографию, и я верю, что это может быть полезным и сейчас", - сказал он. 

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Сегодня, 15:30
531
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