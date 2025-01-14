О необходимости привлечения инвесторов для строительства спортивной инфраструктуры на заседании правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BaigeNews.kz.

"Министерству туризма и спорта и акиматам нужно активнее привлекать инвесторов, создавать им выгодные условия для строительства спортивной инфраструктуры. В то же время все спортивные объекты должны оставаться доступными для широких масс населения. Это увеличит число занимающихся спортом, а также благоприятно скажется на развитии бизнеса в сфере услуг вокруг этих объектов. Акиматам и бизнесу надо активнее работать в этом направлении",- сказал Бектенов.

В преддверии Азиатских игр в Китае необходимо не только хорошо показать себя на Азиатских играх, но и провести качественную подготовку к предстоящим Олимпийским играм, считает премьер-министр.

"Азиатские игры - одно из крупнейших спортивных мероприятий в регионе и являются отличной площадкой для проверки уровня подготовки спортсменов к участию в Олимпийских играх", - сказал Бектенов.

Министерству культуры и информации он поручил обеспечить бесперебойную, качественную трансляцию Азиатских игр с участием казахстанских спортсменов.