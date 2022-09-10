Лента новостей
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 12:21 0
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 11:48 85
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 11:06 157
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10:48 179
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10:09 164
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 09:42 206
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 08:41 222
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 08:09 299
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 07:52 303
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 07:03 342
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 06:35 409
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 05:19 303
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 04:07 339
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 03:21 344
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 02:13 358
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 01:02 364
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 00:14 474
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 874
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 470
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 596
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 420
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 456
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 489
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 415
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 338
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 1755
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 423
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 626
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 459
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 417
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 805
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 424
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 518
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1062
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1159
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 438
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 1779
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 466
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 1676
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 791
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 1309
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 325
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 649
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 640
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 556
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 570
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 384
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 428
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 5462
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 09.09.2022 424
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 09.09.2022 484
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 09.09.2022 467
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 09.09.2022 521
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 09.09.2022 795
- "Древо жизни" появится в новом столичном парке 09.09.2022 365
- Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком 09.09.2022 452
- Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании 09.09.2022 561
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге 09.09.2022 457
- Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года 09.09.2022 485
- "Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу 09.09.2022 2933
- Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге 09.09.2022 842
- В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II 09.09.2022 1655
- В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров 09.09.2022 594
- 253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 09.09.2022 504
- В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке 09.09.2022 542
- Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ 09.09.2022 1022
- В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге 09.09.2022 549
- В СКО переименуют озеро Сасыкколь 09.09.2022 1053
- Доля онлайн-торговли в Казахстане с начала года составила 8,7% 09.09.2022 430
- Останки казахстанского солдата передали посольству Казахстана в Москве 09.09.2022 806
- Новый британский король взял себе имя Карл III 09.09.2022 923
- Как встречали болельщики теннисиста Алана Курмангалиева в Нур-Султане 09.09.2022 485
- Скончалась королева Елизавета II 08.09.2022 1161
- Грузовой локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана 08.09.2022 472
- 15 тысяч домашних животных бесплатно чипируют в Алматы 08.09.2022 491
- Первую детскую команду по пара-хоккею презентовали в Нур-Султане 08.09.2022 551
- Заморозки в Нур-Султане и шести областях Казахстана прогнозируют синоптики 08.09.2022 642
- Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы 08.09.2022 543
- Глава католической церкви в РК: визит Папы Римского — великое благословение 08.09.2022 576
- Как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области 08.09.2022 488
Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрела вопросы охраны репродуктивного здоровья женщин и проблемы материнской и младенческой смертности, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомиссии.
Экспертная мониторинговая группа Нацкомиссии подробно изучала состояние этих вопросов с выездом в регионы и представила свои оценки и рекомендации.
В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.
Выступая перед участниками заседания председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что охрана здоровья матери и ребенка - важнейший приоритет государственной политики. Данный вопрос имеет общенациональную значимость и требует эффективной координации реализуемого государством комплекса социально-экономических и лечебно-профилактических мер.
"Вопросы охраны материнства и детства сохраняют высокую актуальность. На местах требуется расширять доступность инфраструктуры, информированность групп риска, повышать ответственность уполномоченных органов. Важно внедрять новые подходы к формированию комплекса превенции смертности матери и ребенка, активнее привлекать к изучению этих вопросов ресурсы общественных организаций, ученых и экспертов. Необходимо совершенствовать систему выявления и предупреждения рисков в процессах ведения беременности и сопровождения материнства", – сказала Аида Балаева.
Работу мониторинговой экспертной группы в регионах возглавляла сенатор Ляззат Сулеймен.
Выступая на заседании Нацкомиссии, она выделила основные тенденции роста смертности среди рожениц и новорожденных. Сенатор осветила работу экспертов, детально изучавших эти вопросы в регионах с посещением роддомов, перинатальных центров, в ходе прямых контактов с рядовыми врачами, и самими роженицами.
Детально на положительных и некоторых проблемных вопросах амбулаторной и стационарной помощи остановилась эксперт в области акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжолова.
С конкретными предложениями по снижению младенческой смертности выступила неонатолог, профессор кафедры детских болезней Казахского Национального медицинского университета имени С.Асфендиярова Нишанкуль Божбанбаева.
О ситуации и мерах совершенствования системы работы в данной сфере доложила министр здравоохранения Ажар Гиният.
С учетом прозвучавших докладов и мнений участники заседания выразили единое мнение о необходимости перезагрузки политики охраны материнства и детства, совершенствовании мер, принимаемых на центральном и региональном уровнях.
Глава Нацкомиссии поручила Министерству здравоохранения учесть озвученные экспертами замечания и рекомендации.
Было указано на необходимость активизации работы республиканских и местных штабов по снижению материнской и младенческой смертности, которые должны возглавить Министр здравоохранения и акимы регионов.
"Предстоит выстраивать эффективную инфраструктуру с благоприятной средой для рожениц в отдаленных населенных пунктах", - подчеркнула Аида Балаева, поставив задачу решить проблему дефицита медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях посредством целевого распределения выпускников медицинских вузов.
Особо отмечена важность обеспечения условий для профессионального роста врачей и ее влияние на снижение рисков врачебных ошибок при родовспоможении.
Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и акиматами поручено рассмотреть возможность увеличения тарифов на услуги родовспоможения с учетом фактических затрат.
Национальной комиссии поручено продолжать подробный мониторинг в сфере охраны материнства и детства на региональном уровне и осуществлять общественный контроль за ходом решения обозначенных задач.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 896
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 956
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21019
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177774
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 6801
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10408
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2393
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2716
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11450
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1927
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7978
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2033
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4714
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26762
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9024
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2631
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6532
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2885
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19757
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4665
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5518
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3860
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9389
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4754
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3589
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3641
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7372
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3786
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3443
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5898
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3679
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11488
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3430
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3564
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3417
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5936
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3660
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4141
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4777
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5114
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4843
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4553
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6268
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5587
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5945
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6210
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8520
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12078
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7811
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8668
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7388
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10832
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6782
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7939
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10144
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8649
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8528
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7285
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9139
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7485
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17338
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10211
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9551
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9876
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10294
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9518
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9657
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9996
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10892
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9763
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10634
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14465
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9798
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11405
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8784
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8542
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9861
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10096
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8504
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10422
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7651
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6769
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6824
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7092
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6553
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10637
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7332
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9264
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10180
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10110
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7768
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7924
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23041
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8938
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10892
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8037
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9435
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10063
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11102
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9484
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11474
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10942
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12001
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12197
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28517
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12571
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13387
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13278
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13354
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14058
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21912
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13517
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20741
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31216
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15230
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19169
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19558
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21725
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17702
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18996
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17094
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17155
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17010
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32570
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18854
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17533
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21721
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21532
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21790
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20885
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21115
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23291
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23898
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22488
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22063
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22815
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22963
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21692
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23712
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22421
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22986
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24279
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25527
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24846
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24193
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26869
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23810
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26626
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24331
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55135
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25886
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24995
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25956
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24578
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24737
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24908
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24618
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26108
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25138
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26791