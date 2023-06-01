Нужна ли сиеста в Казахстане. Мнение эксперта

Фото: hotels.com

С наступлением лета и знойной жары каждый из нас ощущает, что энергия и силы расходуются ещё больше. Вялость, сонливость, лёгкая слабость окутывают, когда палящее солнце беспощадно напоминает, что сон в послеобеденное время - лучший способ перезагрузиться. Но не у всех есть такая возможность. Если во многих странах обеденный перерыв на сон принят на законодательном уровне, и в "золотые" часы сиесты закрыто абсолютно всё, то в Казахстане признана только потребность утолить голод в обеденное время. Как утверждают эксперты, сиеста (перерыв на обеденный сон) нужна всем, потому что её польза существенна не только для организма, но и для экономики стран в целом, передаёт BaigeNews.kz.

По словам врача-психотерапевта Ибрагим Махаббат, сеста в Казахстане положительно сказалась бы на здоровье граждан и повысила производительность труда.

"Если мы немного остановимся на нашей гормональной системе, на наших биологических часах, то в 5 утра, в 6 утра мы просыпаемся благодаря гормону кортизолу. Он стимулирует нашу активность, к вечеру он должен уходить "в спячку", в это время просыпается эра мелатонина, мы должны готовиться ко сну. Когда в течении дня нам не хватает кортизола, он служит нашим энерджайзером, организм испытывает дискомфорт в виде сонливости, слабости. Есть несколько видов сиесты или обеденного перерыва на сон: короткая - длится до 20 минут, традиционная - до 50 минут, есть классическая сиеста – 90 минут (используется для детей, чтобы они могли восстановиться и без ущерба для организма расти)", - пояснил врач.

Фото trmedbook.com

Однако, эксперт предупреждает, что спать в обеденное время необходимо не более 20 минут, исключение можно сделать, если организм ослаблен.

"Сиеста - мероприятие, которое идёт испокон веков. Оно было внедрено в развитых странах для того, чтобы увеличить производительность организма. Для чего? Когда человек спит в обеденное время минут 15-20, за это время организм достигает фазу глубокого сна, где идёт полное восстановление сил, а самое главное синтез кортизола. Таким образом идёт прилив сил и бодрости, во-второй половине дня человек может выполнять поставленные перед ним задачи более качественно. Было бы замечательно, если бы данная методика была использована в нашей стране. Почему нежелательно спать больше 15-20 минут? Потому что таким образом мы смещаем биологические часы, будет тяжело уснуть в вечернее время", - подчеркнула Махаббат.

Как оказалось, обеденный сон продлевает жизнь.Так как с биологической точки зрения он помогает поддерживать гормональную систему организма, а как известно, гормоны – наше всё.

"Биологические часы очень важны для каждого человека. Первое, в 6 утра нас будит кортизол, это наш энерджайзер, к вечеру выделяется мелатонин, гормон роста. Если мы правильно распоряжаемся своим временем, согласовывая с биоритмами, учитывая режим выработки гормонов, то мы улучшаем качество жизни и увеличиваем продолжительность жизни. В этой связи сиеста играет большую роль", - пояснил эксперт.

К слову, в Испании – на родине сиесты, все уходят на обеденный сон с часу дня до четырёх вечера. Несмотря на то, что страна принимает большое количество гостей из других стран, это не мешает следовать традициям и не отказывать себе в возможности качественно отдохнуть.