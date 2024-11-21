Нужна ли Казахстану эвтаназия для бездомных животных?

Законодательные нормы по чипированию домашних животных провалились. Депутат Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыкова заявила, что это привело к увеличению бездомных зверей. Безответственные хозяева кошек и собак отказавшиеся ставить метку, предпочли отказаться от них. Только бы не иметь проблем с законом. Некогда любимые питомцы оказавшись на улице дичают, сбиваются в стаи, нападают на детей и, теоретически, могут стать разносчиками смертельно опасных болезней. В новых поправках, что рассматривают депутаты Парламента есть норма для никому не нужных и буйных зверей – эвтаназия. Но гуманно ли избавляться от тысяч живых существ для спасения миллионов людей? Разбираем в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz.