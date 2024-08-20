Строительство АЭС в Казахстане: публичные слушания проходят в Астане
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В Астане 20 августа проходят заключительные публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Baigenews.kz . В обсуждениях принимают участие эксперты атомной отрасли и представители общественности.
Эксперты по атомной энергетике рассказали о безопасности ядерных технологий и их влиятнии на экологию.
Первое место в мире по атомным реакторам занимает США. Там 96 атомных реакторов. Во Франции - 56. В Китае уже 56 и еще 26 строятся. С каждым годом все больше строятся атомные реакторы поскольку ветер, солнце, атомная энергия - это все зеленая и безопасная энергия. Но если солнце и ветер - сезонные, то атомная энергия обеспечит стабильность развития экономики.
"В 2018 году мы разработали первый раздел технико-экономического основания строительства аэроэлектрической станции, где рассмотрели возможность строительства станции в регионах Восточно-Казахстанской области. Были проведены обширные исследования по безопасности. В 2019 году мы провели маркетинговые исследования. Была разработана система критериев, под которые мы отобрали 4 наиболее креативных проекта для строительства АЭС в Казахстане", - сказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.