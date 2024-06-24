Нужен организованный отлов: глава МСХ о регулировании численности сайгаков в Казахстане
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
158Фото: wikimedia/Yakov Federov
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах Мажилиса высказался о численности сайгаков в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"Число сайгаков увеличивается. В любом случае, я думаю, надо регулировать. Не обязательно отстрел", - заявил Айдарбек Сапаров.
По его словам, здесь нужен организованный отлов.
"Наши мясокомбинаты готовы, стандарты разработаны, мы можем работать. Я не говорю про отстрел и не будут говорить. Мы говорим про организованный отлов сетками", – добавил глава МСХ.
При этом он признался, что не пробовал мясо сайгака.
"Как? Почему? Кто мне её принесёт? Кто подготовит? Кто отстрелит? Мне некогда", - ответил вопросом на ворпос Айдарбек Сапаров.
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