Нужен организованный отлов: глава МСХ о регулировании численности сайгаков в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах Мажилиса высказался о численности сайгаков в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Число сайгаков увеличивается. В любом случае, я думаю, надо регулировать. Не обязательно отстрел", - заявил Айдарбек Сапаров.

По его словам, здесь нужен организованный отлов.

"Наши мясокомбинаты готовы, стандарты разработаны, мы можем работать. Я не говорю про отстрел и не будут говорить. Мы говорим про организованный отлов сетками", – добавил глава МСХ.

При этом он признался, что не пробовал мясо сайгака.